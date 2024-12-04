Лікар назвав 7 суперпродуктів, які борються зі зморшками та захищають від раку

Продукти харчування можуть допомогти наситити організм вітамінами та захищати від хвороб. Лікар назвав 7 суперпродуктів, які зменшують запалення в організмі та захищають від раку.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube -канал американського лікаря Еріка Берга.

За словами лікаря, взимку віруси активно поширюються, тому варто обирати корисні продукти, щоб захистити організм з середини.

Квашена капуста

У такому продукті не лише низький вміст вуглеводів і калорій, але й багато клітковини.

"У квашеній капусті найбільше вітаміну С серед будь-яких інших продуктів", - стверджує доктор Берг.

В одній чашці квашеної капусти міститься понад 700 міліграмів вітаміну С, тоді як щоденна потреба становить лише приблизно 75 міліграмів. Вітамін С дуже важливий для колагену, кісток і захисту серця від пошкодження вільними радикалами.

Це дуже потужний антиоксидант, і без вітаміну С ви втомлюєтеся і суглоби швидше пошкоджуються. Ваша шкіра також стає більш зморшкуватою, і ви виглядаєте старше.

Пробіотики у квашеній капусті також можуть допомогти захистити від сторонніх мікробів, які можуть викликати реакцію імунної системи. Вони можуть допомогти вивести токсини з печінки та відновити нові здорові клітини.

Основні переваги квашеної капусти:

великий вміст вітаміну С

джерело пребіотика і пробіотику

містить потужні фітонутрієнти

легко засвоюється

має високий вміст молочної кислоти - підвищує імунну систему

багато вітаміну U, який допомагає лікувати та запобігати виразці шлунка

високий вміст клітковини допомагає довше відчувати ситість

Щоб отримати максимальну користь від квашеної капусти, спробуйте включити невелику її кількість у свій щоденний раціон.

Рукола

Рукола є чудовим джерелом вітаміну К, який не тільки зміцнює кістки, але й захищає мозок від пошкодження нейронів.

Окрім основних вітамінів, рукола містить достатню кількість кальцію, необхідного для структури кісток і зубів, роботи нервів і м’язів, а також допомагає травним ферментам.

Основні переваги руколи:

містить потужні фітонутрієнти

підтримує роботу печінки

мало оксалатів

протизапальний засіб

багато оксиду азоту

містить велику кількість кальцію, калію, фолієвої кислоти, магнію, вітаміну С і вітаміну К1

вважається протираковим продуктом

Сьомга

Доктор Берг рекомендує їсти жирного лосося, у якому співвідношення жиру та білка становить 1:2.

Лосось - це екологічно чистий продукт, багатий білком і корисними омега-3 жирними кислотами.

Вона сприяє здоров’ю серця, знижуючи рівень холестерину та артеріальний тиск, що є ключовим фактором зниження ризику серцевих захворювань. Основні переваги лосося:

багато селену

містить омега-3 жирних кислот

багатий на вітамін K2, цинк та кальцій

Печінка тріски

Жир печінки тріски наповнений здоровими жирами, вітамінами та антиоксидантами.

Як і звичайний риб’ячий жир, він насичений високою концентрацією омега-3 жирних кислот, відомих своїми численними перевагами для здоров’я, такими як зменшення запалення та підвищення рівня холестерину.

Крім того, це чудове джерело вітамінів A і D, кожен з яких пропонує ряд інших переваг для здоров’я. Основні переваги печінки тріски:

багато омега-3 жирних кислот

містить вітамін А, D, К2 та йоду

Яловичина

Таке м'ясо містить меншу кількість потенційно шкідливих насичених жирних кислот, таких як міристинова кислота та пальмітинова кислота.

Основні переваги яловичини:

легко засвоюється

низький інсуліновий індекс

хороше джерело амінокислот

багато фосфору, селену, цинку, В12, В5, В3, В2 і В6

містить багато креатину

Пекан

Горіхи пекан - це джерело поживних речовин, що може похвалитися чудовим поєднанням білка, корисних жирів і клітковини, щоб підтримувати енергією та ситістю.

Вони містять такі необхідні мінерали, як кальцій, магній і калій, які можуть допомогти знизити артеріальний тиск.

Основні переваги включають:

низький інсуліновий індекс

багато цинку та міді

багато вітаміну В1 та антиоксидантів

мало оксалатів

легко засвоюються

Оливкова олія першого віджиму

Це найменш оброблений тип оливкової олії. Завдяки цьому він зберігає свої природні антиоксиданти та вітаміни, які можуть бути втрачені при інших методах обробки.

Користь оливкової олії першого віджиму така: