Никогда не замораживайте эти 7 продуктов из-за большого вреда для здоровья

Не все продукты подходят для замораживания в морозильной камере. Поскольку после этого они могут испортиться или стать опасными для здоровья.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express.
Эти микроорганизмы могут активизироваться при размораживании и представлять опасность для здоровья, если потреблять их в больших количествах.
При повторной заморозке продуктов происходит:
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