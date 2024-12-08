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Никогда не замораживайте эти 7 продуктов из-за большого вреда для здоровья

Какие продукты нельзя замораживать (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Не все продукты подходят для замораживания в морозильной камере. Поскольку после этого они могут испортиться или стать опасными для здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express.

Какие продукты нельзя замораживать

Эти микроорганизмы могут активизироваться при размораживании и представлять опасность для здоровья, если потреблять их в больших количествах.

При повторной заморозке продуктов происходит:

  • Ухудшение структуры - при замерзании влага внутри волокон продуктов превращается в кристаллы льда, и это разрушает клеточные мембраны, а повторная заморозка усиливает этот эффект, поскольку с каждой новой заморозкой кристаллы становятся все больше
  • Потеря влаги - влага из волокон пищи аккумулируется в кристаллы льда, а после размораживания не возвращается назад, поэтому повторные циклы замораживания и размораживания приводят к ее потере
  • Потеря питательных веществ - повторные циклы замораживания и размораживания могут привести к потере витаминов и минералов, а белок в мясе и рыбе от этого просто разрушается
  • Рост бактерий - повторная разморозка может способствовать размножению бактерий и других микроорганизмов на продукте, что повышает риск пищевых отравлений или инфекций
  • Потеря качества - качество продуктов может снижаться при повторной заморозке и размораживании. Это может привести к изменению текстуры, вкуса и аромата продукта
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