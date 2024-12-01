5 комбінацій в їжі, які завдають шкоди шлунку та травленню

Усі продукти харчування перетравлюються в різний час. Експерти назвали продукти, які не можна поєднувати між собою, щоб не завдати шкоди шлунку.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror .

Що варто знати

Різні продукти перетравлюються з різною швидкістю, тому краще поєднувати продукти з однаковим часом перетравлення, щоб уникнути дискомфорту та перевантаження травної системи.

Продукти також мають різні рівні pH: продукти з нижчим рівнем вважаються кислими (наприклад, зернові, яйця, м’ясо та газовані напої), тоді як продукти з вищим рівнем pH вважаються лужними (наприклад, фрукти та овочі).

Одночасне вживання їжі з різним рівнем pH може призвести до неправильного травлення, що призведе до здуття живота та газів.

Експерт зі здоров’я та харчування Ешлі Тош розповів, поєднуючи продукти, ви повинні звернути увагу на два ключові компоненти - час, який вони перетравлюють і рівень pH.

Змішування неправильних продуктів може не тільки спричинити неприємне здуття живота, але й перешкодити засвоєнню поживних речовин з їжі.

Як не можна поєднувати продукти

Газовані напої та піца

Це доволі класичне поєднання, яке може завдати шкоди шлунку. Рафіновані вуглеводи в піці в поєднанні з додаванням цукру в газованих напоях можуть викликати різке підвищення рівня цукру в крові.

Піца також є жирною їжею, і в поєднанні з газованими напоями вона може негативно позначитися на травній системі, що призведе до сильного відчуття ситості.

Фрукти і злаки

Ще одна комбінація, якої слід уникати, особливо тим, у кого чутливий шлунок. Через різний час перетравлення - фрукти легко перетравлюються, а зернові - довше. Вживання цих продуктів разом може викликати дискомфорт.

Кава і продукти, багаті залізом

Якщо ви поєднуєте ранкову яєчню з чашкою кави, то можете перешкоджати здатності організму засвоювати залізо. Як кава, так і чай містять властивості, які перешкоджають засвоєнню заліза, а це означає, що ви можете не отримати всіх переваг від їжі.

Рекомендується утриматися від напою принаймні протягом години після прийому їжі, багатої залізом.

Яйця і м'ясо

Яйця та м’ясо можуть здатися ситним сніданком, але цей дует з високим вмістом білка може бути важким для травної системи, потенційно призводячи до білкового перевантаження та дискомфорту в шлунку.

Йогурти та фрукти