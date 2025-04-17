Ніколи не робіть ці 7 справ у Чистий четвер, щоб не втрати удачу на весь рік

Не прибирайте після генерального прибирання

У Чистий четвер прийнято наводити ідеальний лад у домі, але після завершення прибирання не можна більше підмітати чи виносити сміття. За народним повір’ям, це може образити Христа, що перебуває у гробі.

Люди вірили, що будь-який непотріб, винесений після обряду очищення, може повернути негативну енергію назад. Сміття варто винести до заходу сонця й більше не чіпати до самого Великодня.

Не виливайте брудну воду біля будинку

Після очищення оселі вода з негативом не повинна залишатися на подвір’ї. Її не можна виливати в колодязь, на город чи біля дому - це вважається дуже поганим знаком. Найкраще - винести її на пустир, де нічого не росте. Інакше з дому може піти добробут і здоров’я.

Не залишайте брудний посуд і білизну

З Чистого четверга до Страсної п’ятниці в хаті має панувати чистота у всьому, особливо на кухні. Заборонено залишати немитий посуд чи невипрану білизну - це символ занедбаного життя. Кажуть, що через це можна накликати сльози, сварки або самотність. Тож варто закінчити всі домашні справи ще до вечора.

Не давайте нічого в борг

У Чистий четвер не слід нічого позичати - ні грошей, ні посуду, ні навіть дрібниць. Вважається, що разом із річчю ви можете віддати своє щастя, достаток або здоров’я. Особливо небезпечно позичати кухонне начиння - з ним може піти затишок і тепло з дому. Навпаки, краще цього дня нічого не брати й не просити.

У Чистий четвер існує багато символічних заборон (фото: Freepik.com)

Не користуйтеся чужими речами

Цього дня особливо важливо використовувати тільки власні речі - посуд, рушники, одяг. Чужа енергія, навіть ненавмисно, може порушити ваш внутрішній спокій. Це також знак пошани до власного дому й порядку. У давнину вірили, що чужі речі можуть принести негаразди.

Не сваріться та не тримайте зла

У Чистий четвер не можна лаятись, злитися чи ображати інших. День має бути наповнений добром, спокоєм і прощенням. Злі слова або образи, сказані в цей день, можуть довго переслідувати того, хто їх вимовив. Це час для примирення, а не конфліктів.

Не ігноруйте знаки природи та прикмети

Якщо у Чистий четвер стоїть сонячна погода - весна буде теплою та лагідною. Дощ або похмура днина віщують затяжне похолодання до самого літа. Також існує прикмета: якщо тричі перерахувати всі гроші в домі, то весь рік буде щедрим. А знайти загублену річ під час прибирання - до приємної несподіванки найближчим часом.