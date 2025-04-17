Никогда не делайте эти 7 дел в Чистый четверг, чтобы не потерять удачу на весь год

Не убирайте после генеральной уборки

В Чистый четверг принято наводить идеальный порядок в доме, но после завершения уборки нельзя больше подметать или выносить мусор. По народному поверью, это может оскорбить Христа, находящегося во гробе.

Люди верили, что любой хлам, вынесенный после обряда очищения, может вернуть негативную энергию обратно. Мусор стоит вынести до захода солнца и больше не трогать до самой Пасхи.

Не выливайте грязную воду возле дома

После очищения дома вода с негативом не должна оставаться во дворе. Ее нельзя выливать в колодец, на огород или возле дома - это считается очень плохим знаком. Лучше всего - вынести ее на пустырь, где ничего не растет. Иначе из дома может уйти благосостояние и здоровье.

Не оставляйте грязную посуду и белье

С Чистого четверга до Страстной пятницы в доме должна царить чистота во всем, особенно на кухне. Запрещено оставлять немытую посуду или невыстиранное белье - это символ запущенной жизни. Говорят, что из-за этого можно навлечь слезы, ссоры или одиночество. Поэтому стоит закончить все домашние дела еще до вечера.

Не давайте ничего в долг

В Чистый четверг не следует ничего занимать - ни денег, ни посуды, ни даже мелочей. Считается, что вместе с вещью вы можете отдать свое счастье, достаток или здоровье. Особенно опасно одалживать кухонную утварь - с ней может уйти уют и тепло из дома. Наоборот, лучше в этот день ничего не брать и не просить.

В Чистый четверг существует много символических запретов (фото: Freepik.com)

Не пользуйтесь чужими вещами

В этот день особенно важно использовать только собственные вещи - посуду, полотенца, одежду. Чужая энергия, даже непреднамеренно, может нарушить ваш внутренний покой. Это также знак уважения к собственному дому и порядку. В древности верили, что чужие вещи могут принести неприятности.

Не ссорьтесь и не держите зла

В Чистый четверг нельзя ругаться, злиться или обижать других. День должен быть наполнен добром, спокойствием и прощением. Злые слова или обиды, сказанные в этот день, могут долго преследовать того, кто их произнес. Это время для примирения, а не конфликтов.

Не игнорируйте знаки природы и приметы

Если в Чистый четверг стоит солнечная погода - весна будет теплой и ласковой. Дождь или пасмурный день предвещают затяжное похолодание до самого лета. Также существует примета: если трижды пересчитать все деньги в доме, то весь год будет щедрым. А найти потерянную вещь во время уборки - к приятной неожиданности в ближайшее время.