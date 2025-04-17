Никогда не делайте эти 7 дел в Чистый четверг, чтобы не потерять удачу на весь год

Чистый четверг - особый день перед Пасхой, когда люди очищают не только дом, но и душу. Но, кроме добрых дел, в народе существуют и строгие запреты, которые не стоит нарушать.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие неверные действия в Чистый четверг могут принести неудачу, болезни или материальные трудности на целый год.
В Чистый четверг принято наводить идеальный порядок в доме, но после завершения уборки нельзя больше подметать или выносить мусор. По народному поверью, это может оскорбить Христа, находящегося во гробе.
Люди верили, что любой хлам, вынесенный после обряда очищения, может вернуть негативную энергию обратно. Мусор стоит вынести до захода солнца и больше не трогать до самой Пасхи.
После очищения дома вода с негативом не должна оставаться во дворе. Ее нельзя выливать в колодец, на огород или возле дома - это считается очень плохим знаком. Лучше всего - вынести ее на пустырь, где ничего не растет. Иначе из дома может уйти благосостояние и здоровье.
С Чистого четверга до Страстной пятницы в доме должна царить чистота во всем, особенно на кухне. Запрещено оставлять немытую посуду или невыстиранное белье - это символ запущенной жизни. Говорят, что из-за этого можно навлечь слезы, ссоры или одиночество. Поэтому стоит закончить все домашние дела еще до вечера.
В Чистый четверг не следует ничего занимать - ни денег, ни посуды, ни даже мелочей. Считается, что вместе с вещью вы можете отдать свое счастье, достаток или здоровье. Особенно опасно одалживать кухонную утварь - с ней может уйти уют и тепло из дома. Наоборот, лучше в этот день ничего не брать и не просить.
В этот день особенно важно использовать только собственные вещи - посуду, полотенца, одежду. Чужая энергия, даже непреднамеренно, может нарушить ваш внутренний покой. Это также знак уважения к собственному дому и порядку. В древности верили, что чужие вещи могут принести неприятности.
В Чистый четверг нельзя ругаться, злиться или обижать других. День должен быть наполнен добром, спокойствием и прощением. Злые слова или обиды, сказанные в этот день, могут долго преследовать того, кто их произнес. Это время для примирения, а не конфликтов.
Если в Чистый четверг стоит солнечная погода - весна будет теплой и ласковой. Дождь или пасмурный день предвещают затяжное похолодание до самого лета. Также существует примета: если трижды пересчитать все деньги в доме, то весь год будет щедрым. А найти потерянную вещь во время уборки - к приятной неожиданности в ближайшее время.
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При подготовке материала использовались источники: сайты "Лунный календарь" и "Этнохата".