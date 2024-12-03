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Ніколи не робіть це, коли прокидаєтесь посеред ночі і не можете заснути

Що не можна робити вночі, якщо важко заснути (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Проблеми зі сном можуть виникати через деякі фактори та впливати на якість життя. Якщо ви прокидаєтесь вночі, то варто уникати однієї помилки, яка лише утруднить засинання.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.

Чого не варто робити вночі

Якщо о третій годині ночі ви дивитесь у стелю, то категорично не варто брати у руки телефон.

Основні причини безсоння

Безсоння може бути викликане різними причинами, у тому числі:

  • тяжкий стан здоров’я з больовим синдромом
  • тривале перенавантаження (фізичне, психічне, емоційне)
  • стрес та депресія
  • хронічні та гострі захворювання
  • мігрень
  • апное, коли уві сні неконтрольовано зупиняється дихання
  • зміна міста перебування (переїзд до іншої країни)
  • конфлікти у родині, на роботі, в соціумі
  • шкідливі звички  
  • незручне ліжко, матрац
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