Ніколи не робіть це, коли прокидаєтесь посеред ночі і не можете заснути

Проблеми зі сном можуть виникати через деякі фактори та впливати на якість життя. Якщо ви прокидаєтесь вночі, то варто уникати однієї помилки, яка лише утруднить засинання.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.
Якщо о третій годині ночі ви дивитесь у стелю, то категорично не варто брати у руки телефон.
Безсоння може бути викликане різними причинами, у тому числі:
Раніше ми повідомляли, чому сни повторюються і що це може означати.
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