5 продуктів, які заборонено їсти перед сном, щоб не нашкодити організму
Їсти перед сном - не найкраща ідея, краще це зробити за 3-4 години до сну, а ще краще - відмовитися від їжі після 18:00. Все для того, щоб не перевантажувати шлунок на ніч і не відчувати дискомфорт вранці.
Про це повідомляє Times of India.
Алкоголь
Алкоголь дуже шкідливий, вживання його перед сном провокує часте сечовипускання, порушує травлення, а також може виникнути проблема кислотного рефлюксу.
Також такий продукт порушує цикл сну.
Кофеїн
Перед сном варто відмовитись від їжі та напоїв, що містять кофеїн. Такий компонент міститься також у морозиві та деяких десертах.
Все тому, що кофеїн підвищує рівень гормону адреналіну, який змушує лише працювати й щось робити, а не навпаки спати. В результаті виникне безсоння.
Кислі продукти
Йдеться про кислий фруктовий сік та томатні соуси. Такі продукти краще не їсти перед сном.
Важка їжа
Варто уникати фаст-фуду, різноманітних снеків, солодощів та м’ясо перед сном. Важка їжа може порушити травну систему, до того ж вона довго перетравлюється.
В результаті можна отримати болі та спазми в животі.
Продукти з високим вмістом води
Фрукти, такі як кавун, диня та огірки містять у своєму складі багато води. Якщо ввечері з'їсти такі продукти, то пришвидшується сечовипускання, через яке буде важко заснути.
До того ж вранці тіло буде набряклим.
Що корисно з’їсти перед сном
Риба
Для ввечері слід віддати перевагу нежирним сортам риби. Риба багата корисними мікроелементами, фосфором і має легкий білок, який добре перетравлюється. До риби можна додати салат зі свіжої листкової зелені, заправлений оливковою олією.
Індича грудинка
Грудинка - дієтичне м’ясо, яке містить у собі чистий білок без зайвого жиру. Її можна не лише відварити, але й запекти у печі або ж приготувати на грилі. До грудинки краще додати тушковані овочі.
Горіхи
Вгамувати голод можна жменькою мигдалю, фісташок, фундука або ж волоських горіхів. Але слід пам’ятати, що горіхи надто калорійні, а для ситості організму достатньо буде 40 грамів.
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