RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны

Никогда не делайте это, когда просыпаетесь посреди ночи и не можете заснуть

Что нельзя делать ночью, если тяжело заснуть (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Проблемы со сном могут возникать из-за некоторых факторов и влиять на качество жизни. Если вы просыпаетесь ночью, то следует избегать одной ошибки, которая только затруднит засыпание.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.

Чего не стоит делать ночью

Если в три часа ночи вы смотрите в потолок, то категорически не стоит брать в руки телефон.

Основные причины бессонницы

Бессонница может быть вызвана разными причинами, в том числе:

  • тяжелое состояние здоровья с болевым синдромом
  • длительная перегрузка (физическая, психическая, эмоциональная)
  • стресс и депрессия
  • хронические и острые заболевания
  • мигрень
  • апноэ, когда во сне неконтролируемо останавливается дыхание
  • смена города пребывания (переезд в другую страну)
  • конфликты в семье, на работе, в социуме
  • вредные привычки
  • неудобная кровать, матрас
Читайте РБК-Украина в Google News
СновиденияБессонницаЗдоровье