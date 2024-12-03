Никогда не делайте это, когда просыпаетесь посреди ночи и не можете заснуть

Проблемы со сном могут возникать из-за некоторых факторов и влиять на качество жизни. Если вы просыпаетесь ночью, то следует избегать одной ошибки, которая только затруднит засыпание.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.
Если в три часа ночи вы смотрите в потолок, то категорически не стоит брать в руки телефон.
Бессонница может быть вызвана разными причинами, в том числе:
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