Никогда не делайте это, когда просыпаетесь посреди ночи и не можете заснуть
Проблемы со сном могут возникать из-за некоторых факторов и влиять на качество жизни. Если вы просыпаетесь ночью, то следует избегать одной ошибки, которая только затруднит засыпание.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.
Чего не стоит делать ночью
Постоянные пробуждения ночью могут беспокоить человека из-за стресса или даже перепадов температуры.
Если в три часа ночи вы смотрите в потолок, то категорически не стоит брать в руки телефон.
Доктор Бикуан Луо рассказал, что проверка времени может усугубить стресс и усложнить сон. Кроме того, если вы проверяете время на телефоне, то содержимое может слишком стимулировать, что еще больше мешает вам расслабиться и заснуть.
К тому же голубой свет от устройств, таких как смартфоны и телевизоры, может нанести вред режиму сна. Поэтому эксперты советуют убрать их как можно дальше от кровати.
Если вы просыпаетесь ночью, рекомендуется остаться в постели, расслабиться и попытаться еще раз заснуть.
"Если вы не можете снова заснуть через 10-15 минут, то пора вставать с кровати. Попытайтесь пойти в тихое и комфортное место дома, например на диван, и займитесь тихой деятельностью, которая не вызывает стимуляции, например как чтение книги или выполнение успокаивающей деятельности, пока вы снова не почувствуете сонливость - тогда возвращайтесь в постель", - отметил эксперт.
Однако не следует игнорировать постоянные проблемы со сном. Следует обратиться к врачу, если вы не можете спать, несмотря на изменение привычек. Если проблема не исчезает в течение месяцев, то она будет негативно влиять на повседневную жизнь.
Основные причины бессонницы
Бессонница может быть вызвана разными причинами, в том числе:
- тяжелое состояние здоровья с болевым синдромом
- длительная перегрузка (физическая, психическая, эмоциональная)
- стресс и депрессия
- хронические и острые заболевания
- мигрень
- апноэ, когда во сне неконтролируемо останавливается дыхание
- смена города пребывания (переезд в другую страну)
- конфликты в семье, на работе, в социуме
- вредные привычки
- неудобная кровать, матрас
Ранее мы сообщали, почему сны повторяются и что это может означать.
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