ua en ru
Вт, 03 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Никогда не делайте это, когда просыпаетесь посреди ночи и не можете заснуть

Вторник 03 декабря 2024 14:28
UA EN RU
Никогда не делайте это, когда просыпаетесь посреди ночи и не можете заснуть Что нельзя делать ночью, если тяжело заснуть (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Проблемы со сном могут возникать из-за некоторых факторов и влиять на качество жизни. Если вы просыпаетесь ночью, то следует избегать одной ошибки, которая только затруднит засыпание.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.

Чего не стоит делать ночью

Постоянные пробуждения ночью могут беспокоить человека из-за стресса или даже перепадов температуры.

Если в три часа ночи вы смотрите в потолок, то категорически не стоит брать в руки телефон.

Доктор Бикуан Луо рассказал, что проверка времени может усугубить стресс и усложнить сон. Кроме того, если вы проверяете время на телефоне, то содержимое может слишком стимулировать, что еще больше мешает вам расслабиться и заснуть.

К тому же голубой свет от устройств, таких как смартфоны и телевизоры, может нанести вред режиму сна. Поэтому эксперты советуют убрать их как можно дальше от кровати.

Если вы просыпаетесь ночью, рекомендуется остаться в постели, расслабиться и попытаться еще раз заснуть.

"Если вы не можете снова заснуть через 10-15 минут, то пора вставать с кровати. Попытайтесь пойти в тихое и комфортное место дома, например на диван, и займитесь тихой деятельностью, которая не вызывает стимуляции, например как чтение книги или выполнение успокаивающей деятельности, пока вы снова не почувствуете сонливость - тогда возвращайтесь в постель", - отметил эксперт.

Однако не следует игнорировать постоянные проблемы со сном. Следует обратиться к врачу, если вы не можете спать, несмотря на изменение привычек. Если проблема не исчезает в течение месяцев, то она будет негативно влиять на повседневную жизнь.

Основные причины бессонницы

Бессонница может быть вызвана разными причинами, в том числе:

  • тяжелое состояние здоровья с болевым синдромом
  • длительная перегрузка (физическая, психическая, эмоциональная)
  • стресс и депрессия
  • хронические и острые заболевания
  • мигрень
  • апноэ, когда во сне неконтролируемо останавливается дыхание
  • смена города пребывания (переезд в другую страну)
  • конфликты в семье, на работе, в социуме
  • вредные привычки
  • неудобная кровать, матрас

Ранее мы сообщали, почему сны повторяются и что это может означать.

Читайте также о 5 продуктах, которые запрещено есть перед сном, чтобы не навредить организму.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сновидения Бессонница Здоровье
NEWS
Имея горький опыт Будапештского меморандума, Украина не примет альтернативы членства в НАТО, - МИД
Имея горький опыт Будапештского меморандума, Украина не примет альтернативы членства в НАТО, - МИД