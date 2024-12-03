Никогда не делайте это, когда просыпаетесь посреди ночи и не можете заснуть

Проблемы со сном могут возникать из-за некоторых факторов и влиять на качество жизни. Если вы просыпаетесь ночью, то следует избегать одной ошибки, которая только затруднит засыпание.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror .

Чего не стоит делать ночью

Постоянные пробуждения ночью могут беспокоить человека из-за стресса или даже перепадов температуры.

Если в три часа ночи вы смотрите в потолок, то категорически не стоит брать в руки телефон.

Доктор Бикуан Луо рассказал, что проверка времени может усугубить стресс и усложнить сон. Кроме того, если вы проверяете время на телефоне, то содержимое может слишком стимулировать, что еще больше мешает вам расслабиться и заснуть.

К тому же голубой свет от устройств, таких как смартфоны и телевизоры, может нанести вред режиму сна. Поэтому эксперты советуют убрать их как можно дальше от кровати.

Если вы просыпаетесь ночью, рекомендуется остаться в постели, расслабиться и попытаться еще раз заснуть.

"Если вы не можете снова заснуть через 10-15 минут, то пора вставать с кровати. Попытайтесь пойти в тихое и комфортное место дома, например на диван, и займитесь тихой деятельностью, которая не вызывает стимуляции, например как чтение книги или выполнение успокаивающей деятельности, пока вы снова не почувствуете сонливость - тогда возвращайтесь в постель", - отметил эксперт.

Однако не следует игнорировать постоянные проблемы со сном. Следует обратиться к врачу, если вы не можете спать, несмотря на изменение привычек. Если проблема не исчезает в течение месяцев, то она будет негативно влиять на повседневную жизнь.

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