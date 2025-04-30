Ніколи не пізно! 5 акторів, які підкорили Голлівуд у зрілому віці

Джуді Денч

Хоча Джуді Денч довгі роки вважалася зіркою британського театру, кінокар'єра насправді розпочалася для неї досить пізно - акторка дебютувала на великому екрані, коли їй було вже 60. Кадр з фільму "Вбивство у "Східному експресі"

У 1995 році вона вперше з’явилася в кіно як агент "М" у 17-му фільмі про Джеймса Бонда - "Золоте око". З того моменту Джуді стала справжньою легендою Голлівуду, отримала сім номінацій на "Оскар" і перемогла в 1999 році за роль у фільмі "Закоханий Шекспір".

Емманюель Ріва

Французька актриса Емманюель Ріва стала відомою на міжнародній арені лише у 2012 році, коли зіграла головну роль у фільмі "Любов" режисера Міхаеля Ханеке. У 85 років вона стала найстаршою актрисою, номінованою на "Оскар" за найкращу жіночу роль. Емманюель Ріва (фото: Вікіпедія)

Хоча статуетку акторка не отримала, її внесок у кіно був визнаний на найвищому рівні.

Кетрін Джустен

Кетрін Джустен не одразу обрала акторську професію - у молоді роки вона працювала медсестрою в психіатричній лікарні. Лише у 42 роки вона вперше вийшла на сцену аматорського театру. Кадр з серіалу "Вітчайдушні домогосподарки"

З того часу акторство стало її головною справою. Джустен поступово здобувала визнання в Голлівуді, і до 72 років встигла зіграти понад 130 ролей. Її талант відзначили двома преміями "Еммі".

Рікардо Монтальбан

Мексиканський актор Рікардо Монтальбан довгий час не міг отримати справді знакову роль. Його прорив стався у 70-х, коли він зіграв харизматичного ведучого шоу "Острів фантазій". Кадр з фільму "Зоряний шлях"

Але справжню популярність актор здобув у 62 роки - тоді він зіграв антагоніста Хана у фільмі "Зоряний шлях 2: Гнів Хана", і саме ця роль стала найвідомішою в його кар'єрі. Образ культового лиходія досі згадують фанати наукової фантастики.

Марго Мартіндейл

Протягом багатьох років Марго була талановитою актрисою, яка виконувала ролі другорядних персонажів, залишаючись при цьому в тіні слави. Хоча вона не була широко відомою, критики високо оцінювали її роботу в таких проєктах, як "Закон і порядок", "Вбивчий відділ" та фільм "Крихітка на мільйон".

Справжнє визнання до Мартіндейл прийшло у 2010 році, коли вона почала зніматися в серіалі "Правосуддя" - на той час актрисі було вже 60 років. Ця роль стала її ключовим досягненням у кар'єрі. Марго Мартіндейл (фото: Вікіпедія)

Крім того, Марго стала голосом варіації самої себе в популярному анімаційному серіалі для дорослих "Кінь БоДжек", що також стало значним досягненням.