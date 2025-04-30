Никогда не поздно! 5 актеров, которые покорили Голливуд в зрелом возрасте

Джуди Денч

Хотя Джуди Денч долгие годы считалась звездой британского театра, кинокарьера на самом деле началась для нее довольно поздно - актриса дебютировала на большом экране, когда ей было уже 60. Кадр из фильма "Убийство в "Восточном экспрессе"

В 1995 году она впервые появилась в кино как агент "М" в 17-м фильме о Джеймсе Бонде - "Золотой глаз". С того момента Джуди стала настоящей легендой Голливуда, получив семь номинаций на "Оскар" и победив в 1999 году за роль в фильме "Влюбленный Шекспир".

Эмманюэль Рива

Французская актриса Эмманюэль Рива стала известной на международной арене только в 2012 году, когда сыграла главную роль в фильме "Любовь" режиссера Михаэля Ханеке. В 85 лет она стала самой старшей актрисой, номинированной на "Оскар" за лучшую женскую роль. Эмманюэль Рива (фото: Википедия)

Хотя статуэтку актриса не получила, ее вклад в кино был признан на самом высоком уровне.

Кэтрин Джустен

Кэтрин Джустен не сразу выбрала актерскую профессию - в молодые годы она работала медсестрой в психиатрической больнице. Лишь в 42 года она впервые вышла на сцену любительского театра. Кадр из сериала "Отчаянные домохозяйки"

С тех пор актерство стало ее главным делом. Джустен постепенно получала признание в Голливуде, и к 72 годам успела сыграть более 130 ролей. Ее талант был отмечен двумя премиями "Эмми".

Рикардо Монтальбан

Мексиканский актер Рикардо Монтальбан долгое время не мог получить действительно знаковую роль. Его прорыв произошел в 70-х, когда он сыграл харизматичного ведущего шоу "Остров фантазий". Кадр из фильма "Звездный путь"

Но настоящую известность актер получил в 62 года - тогда он сыграл антагониста Хана в фильме "Звездный путь 2: Гнев Хана", и именно эта роль стала самой известной в его карьере. Образ культового злодея до сих пор вспоминают фанаты научной фантастики.

Марго Мартиндейл

На протяжении многих лет Марго была талантливой актрисой, которая исполняла роли второстепенных персонажей, оставаясь при этом в тени славы. Хотя она не была широко известной, критики высоко оценивали ее работу в таких проектах, как "Закон и порядок", "Убойный отдел" и фильм "Малышка на миллион".

Настоящее признание к Мартиндейл пришло в 2010 году, когда она начала сниматься в сериале "Правосудие" - к тому времени актрисе было уже 60 лет. Эта роль стала ее ключевым достижением в карьере. Марго Мартиндейл (фото: Википедия)

Кроме того, Марго стала голосом вариации самой себя в популярном анимационном сериале для взрослых "Конь БоДжек", что также стало значительным достижением.