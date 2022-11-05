Ніколи не лягайте спати з увімкненим обігрівачем, і ось чому

У холодну пору року не у всіх людей опалення включається одночасно і багато хто починає грітися обігрівачами. Мало того, деякі не вимикають їх під час сну, а це дуже небезпечно.
Чому так не можна робити, розповіли експерти видання Sante Plus.
Тепло може спричинити головний біль
Якщо ви прокидаєтеся вранці з легким головним болем, це може бути пов'язане з тим, що обігрівач був увімкнений всю ніч. Під час сну організм втрачає до 0,75 л рідини за ніч. Тому недостаток рідини може призвести до того, що ви прокинетеся з головним болем або почуттям дискомфорту, тому що мозок більше не забезпечується киснем достатньо.
У приміщенні зменшується вологість
У опалюваних приміщеннях вологість часто надто низька. Менш 50% викликають пересихання слизових оболонок.
Якщо вологість завжди занадто низька, що може статися в опалювальному приміщенні, сухі слизові оболонки сприйнятливі до багатьох хвороботворних мікроорганізмів.
Для спокійного сну температура має бути від 15 до 18 градусів за Цельсієм. Це можна легко визначити або відрегулювати термостатом. Перед сном: вимкніть опалення та провітріть кімнату протягом десяти хвилин. Так ви уникнете браку кисню та вологи.
Якщо повітря в кімнаті все ще занадто сухе, ви можете скористатися простими побутовими засобами, наприклад поставити миску з водою на радіатор або накрити його вологим рушником.
Відключаючи опалення на ніч, ви не тільки краще спите, а й економите гроші на рахунках за електроенергію.
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