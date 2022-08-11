Как правильно выбрать обогреватель, чтобы зимой хватило на всю квартиру

По состоянию на начало августа Украина готова к отопительному сезону на 60% . Сейчас подготовка продолжается, тем временем украинцы начали активно интересоваться обогревателями, чтобы не мерзнуть зимой.

Читайте в материале Styler далее , как правильно выбрать обогреватель, чтобы тепла точно хватило.

Алгоритм отопления

Чтобы вычислить необходимую мощность техники для самостоятельного отопления помещения, советуем пользоваться таким расчетом - 2,5 кВт на 25-27 кв. м.

Нормальным энергопотреблением считается 1 кВт на 10 кв. м. при условии высоты потолка не более 2,50 м.

Площадь обогрева и необходимая мощность обогревателя:

5-6 кв. м. - 500 Вт

7-9 кв. м. - 750 Вт

10-12 кв. м. - 1000 Вт

12-14 кв. м. - 1250 Вт

15-17 кв. м. - 1500 Вт

18-19 кв. м. - 1750 Вт

20-23 кв. м. - 2000 Вт

24-27 кв. м. - 2500 Вт

Виды обогревателей

Самые популярные виды обогревателей среди украинцев:

Инверторный кондиционер

Этот вид отопления является самым универсальным, ведь его можно использовать не только зимой для отопления, но и летом для охлаждения помещения. Зимой они могут работать при минусовой температуре.

Инверторные обогреватели достаточно энергоэффективны, ведь из 1-го кВт электроэнергии получается 3-5 кВт тепловой энергии.

Фото: инверторный кондиционер

Масляный радиатор

Пожалуй, самый распространенный вид дополнительного отопления среди украинцев. Обогрев масляными радиаторами происходит путем естественной конвекции. Скорость и температура нагрева зависят от конструкции и мощности конкретного радиатора.

Конвектор

С технической стороны вопроса конвекторы очень похожи на масляные радиаторы. С одной разницей в том, что конвектор нагревает воздух пропуская его через нагревательные элементы.

Тепловентилятор

Это самая простая и дешевая техника для отопления зимой. Именно простота и доступность являются главными преимуществами этой техники.

Из минусов - относительный шум при эксплуатации, и возможность сжигания пыли, что дарит неприятный аромат.

Фото: Тепловентилятор

Инфракрасный обогреватель

Такие обогреватели мы привыкли называть "Уфо". Они подходят для обогрева какого-то конкретного участка, ведь греют объекты, попадающие под лучи.

Керамическая панель

В этом варианте отопления объединены два способа нагрева - конвекторный и инфракрасный. Такие панели имеют хорошую энергоэффективность и внешний вид, но служат лишь как дополнение к основному источнику отопления.

Тепловые воздушные завесы

Преимущественно такая техника используется в магазинах, складах и других помещениях, где нужно разделить температурные перепады. Благодаря таким занавесям удается не впускать в помещение холодный воздух и не выпускать теплый - соответственно.

Фото: тепловая воздушная завеса

Важные "но"

Прежде всего для эффективного отопления обогревателем или другим источником тепла следует проверить:

герметичность окон и дверей

утепленность фасада

целостность и утепление крыши

высоту потолка

площадь окон

Если все пункты в норме, тогда действительно указанная квадратура в инструкции к отопительной технике будет давать желаемый результат.