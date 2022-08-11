Как правильно выбрать обогреватель, чтобы зимой хватило на всю квартиру
По состоянию на начало августа Украина готова к отопительному сезону на 60%. Сейчас подготовка продолжается, тем временем украинцы начали активно интересоваться обогревателями, чтобы не мерзнуть зимой.
Читайте в материале Styler далее, как правильно выбрать обогреватель, чтобы тепла точно хватило.
Алгоритм отопления
Чтобы вычислить необходимую мощность техники для самостоятельного отопления помещения, советуем пользоваться таким расчетом - 2,5 кВт на 25-27 кв. м.
Нормальным энергопотреблением считается 1 кВт на 10 кв. м. при условии высоты потолка не более 2,50 м.
Площадь обогрева и необходимая мощность обогревателя:
- 5-6 кв. м. - 500 Вт
- 7-9 кв. м. - 750 Вт
- 10-12 кв. м. - 1000 Вт
- 12-14 кв. м. - 1250 Вт
- 15-17 кв. м. - 1500 Вт
- 18-19 кв. м. - 1750 Вт
- 20-23 кв. м. - 2000 Вт
- 24-27 кв. м. - 2500 Вт
Виды обогревателей
Самые популярные виды обогревателей среди украинцев:
- Инверторный кондиционер
Этот вид отопления является самым универсальным, ведь его можно использовать не только зимой для отопления, но и летом для охлаждения помещения. Зимой они могут работать при минусовой температуре.
Инверторные обогреватели достаточно энергоэффективны, ведь из 1-го кВт электроэнергии получается 3-5 кВт тепловой энергии.
Фото: инверторный кондиционер
- Масляный радиатор
Пожалуй, самый распространенный вид дополнительного отопления среди украинцев. Обогрев масляными радиаторами происходит путем естественной конвекции. Скорость и температура нагрева зависят от конструкции и мощности конкретного радиатора.
- Конвектор
С технической стороны вопроса конвекторы очень похожи на масляные радиаторы. С одной разницей в том, что конвектор нагревает воздух пропуская его через нагревательные элементы.
- Тепловентилятор
Это самая простая и дешевая техника для отопления зимой. Именно простота и доступность являются главными преимуществами этой техники.
Из минусов - относительный шум при эксплуатации, и возможность сжигания пыли, что дарит неприятный аромат.
Фото: Тепловентилятор
- Инфракрасный обогреватель
Такие обогреватели мы привыкли называть "Уфо". Они подходят для обогрева какого-то конкретного участка, ведь греют объекты, попадающие под лучи.
- Керамическая панель
В этом варианте отопления объединены два способа нагрева - конвекторный и инфракрасный. Такие панели имеют хорошую энергоэффективность и внешний вид, но служат лишь как дополнение к основному источнику отопления.
- Тепловые воздушные завесы
Преимущественно такая техника используется в магазинах, складах и других помещениях, где нужно разделить температурные перепады. Благодаря таким занавесям удается не впускать в помещение холодный воздух и не выпускать теплый - соответственно.
Фото: тепловая воздушная завеса
Важные "но"
Прежде всего для эффективного отопления обогревателем или другим источником тепла следует проверить:
- герметичность окон и дверей
- утепленность фасада
- целостность и утепление крыши
- высоту потолка
- площадь окон
Если все пункты в норме, тогда действительно указанная квадратура в инструкции к отопительной технике будет давать желаемый результат.
Ранее мы писали, как подготовить жилье к отопительному сезону.
Также читайте, при какой температуре можно включать кондиционер на обогрев чтобы его не сломать.