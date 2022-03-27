ru ua
Вс, 27 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

При какой температуре можно включать кондиционер на обогрев, чтобы его не сломать

Новина українською →
Воскресенье 27 марта 2022 15:35
При какой температуре можно включать кондиционер на обогрев, чтобы его не сломать Как правильно включать кондиционер на обогрев (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Отопление в Киеве начнут отключать уже завтра. С 28 марта будет прекращена подача тепла в жилые дома и на социальные объекты.

В нашем материале читайте, как правильно пользоваться кондиционером на обогрев.

Большинство современных кондиционеров могут работать на обогрев только при условии, что температура за окном не ниже -7... -15 градусов.

Более точную информацию по нижнему температурному порогу можно найти в инструкции к устройству.

Если вы хотите использовать систему для обогрева в межсезонье, когда температура на улице +5 до - 5 градусов. В таком случае может спокойно включать настенную сплит-систему на тепло.

А вот прежде чем включить кондиционер при более низкой температуре, лучше найти инструкцию. И уточнить, до каких температур данная модель может работать в режиме подачи теплого воздуха.

На пульте надо задать режим "Тепло". Чаще всего он обозначается значком солнца. Солнце - тепло, снежинка - холод.

Выставить на пульте желаемую температуру. Кстати, не стоит не задавать температуру выше 24-25 градусов.

Отметим, что 23-24 градуса будет более чем достаточно. Причина - в особенности воздушного обогрева. Дело в том, что подогретый воздух, раздуваемый вентилятором по комнате, быстро дает ощущение теплового комфорта.

Через 5-10 минут в комнату начнет поступать теплый воздух. Небольшая задержка при включении режима на тепло объясняется необходимостью изменить настройки системы.

Читайте также, чем безопаснее греться в квартирах, если отключили отопление.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
кондиционер
LITE
"Диета победителя" от Оксаны Скиталинской: что есть и пить, чтобы быть в тонусе
"Диета победителя" от Оксаны Скиталинской: что есть и пить, чтобы быть в тонусе