При какой температуре можно включать кондиционер на обогрев, чтобы его не сломать

Отопление в Киеве начнут отключать уже завтра . С 28 марта будет прекращена подача тепла в жилые дома и на социальные объекты.

В нашем материале читайте, как правильно пользоваться кондиционером на обогрев.

Большинство современных кондиционеров могут работать на обогрев только при условии, что температура за окном не ниже -7... -15 градусов.

Более точную информацию по нижнему температурному порогу можно найти в инструкции к устройству.

Если вы хотите использовать систему для обогрева в межсезонье, когда температура на улице +5 до - 5 градусов. В таком случае может спокойно включать настенную сплит-систему на тепло.

А вот прежде чем включить кондиционер при более низкой температуре, лучше найти инструкцию. И уточнить, до каких температур данная модель может работать в режиме подачи теплого воздуха.

На пульте надо задать режим "Тепло". Чаще всего он обозначается значком солнца. Солнце - тепло, снежинка - холод.

Выставить на пульте желаемую температуру. Кстати, не стоит не задавать температуру выше 24-25 градусов.

Отметим, что 23-24 градуса будет более чем достаточно. Причина - в особенности воздушного обогрева. Дело в том, что подогретый воздух, раздуваемый вентилятором по комнате, быстро дает ощущение теплового комфорта.

Через 5-10 минут в комнату начнет поступать теплый воздух. Небольшая задержка при включении режима на тепло объясняется необходимостью изменить настройки системы.