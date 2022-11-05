Никогда не ложитесь спать с включенным обогревателем, и вот почему

Почему обогреватель нужно выключать на ночь

Тепло может вызвать головную боль

Если вы просыпаетесь утром с легкой головной болью, это может быть связано с тем, что обогреватель был включен всю ночь. Во время сна организм теряет до 0,75 л жидкости за ночь. Поэтому недостаток жидкости может привести к тому, что вы проснетесь с головной болью или чувством дискомфорта, потому что мозг больше не снабжается кислородом в достаточной степени.

В помещении уменьшается влажность

В отапливаемых помещениях влажность часто слишком низкая. Менее 50% вызывают пересыхание слизистых оболочек.

Если влажность постоянно слишком низкая, что может случиться в отапливаемом помещении, сухие слизистые оболочки восприимчивы ко многим болезнетворным микроорганизмам.

Какая оптимальная температура в помещении?

Для спокойного сна температура должна быть от 15 до 18 градусов по Цельсию. Это можно легко определить или отрегулировать с помощью термостата. Перед сном: выключите отопление и проветрите комнату в течение десяти минут. Так вы избежите недостатка кислорода и влаги.

Если воздух в комнате все еще слишком сухой, вы можете воспользоваться простыми бытовыми средствами, например, поставить миску с водой на радиатор или накрыть его влажным полотенцем.

Отключая отопление на ночь, вы не только лучше спите, но и экономите деньги на счетах за электроэнергию.