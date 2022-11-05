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Никогда не ложитесь спать с включенным обогревателем, и вот почему

Фото: Всегда выключайте обогреватель перед сном (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В холодное время года не у всех людей отопление включается одновременно и многие начинают греться обогревателями. Мало того, многие не выключают их во время сна, а это очень опасно.

Почему так нельзя делать рассказали эксперты издания Sante Plus.

Почему обогреватель нужно выключать на ночь

Тепло может вызвать головную боль

Если вы просыпаетесь утром с легкой головной болью, это может быть связано с тем, что обогреватель был включен всю ночь. Во время сна организм теряет до 0,75 л жидкости за ночь. Поэтому недостаток жидкости может привести к тому, что вы проснетесь с головной болью или чувством дискомфорта, потому что мозг больше не снабжается кислородом в достаточной степени.

В помещении уменьшается влажность

В отапливаемых помещениях влажность часто слишком низкая. Менее 50% вызывают пересыхание слизистых оболочек.

Если влажность постоянно слишком низкая, что может случиться в отапливаемом помещении, сухие слизистые оболочки восприимчивы ко многим болезнетворным микроорганизмам.

Какая оптимальная температура в помещении?

Для спокойного сна температура должна быть от 15 до 18 градусов по Цельсию. Это можно легко определить или отрегулировать с помощью термостата. Перед сном: выключите отопление и проветрите комнату в течение десяти минут. Так вы избежите недостатка кислорода и влаги.

Если воздух в комнате все еще слишком сухой, вы можете воспользоваться простыми бытовыми средствами, например, поставить миску с водой на радиатор или накрыть его влажным полотенцем.

Отключая отопление на ночь, вы не только лучше спите, но и экономите деньги на счетах за электроэнергию.

Читайте также, как правильно выбрать обогреватель, чтобы зимой хватило на всю квартиру.

Также читайте, при какой температуре можно включать кондиционер на обогрев чтобы его не сломать.

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