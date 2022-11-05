Никогда не ложитесь спать с включенным обогревателем, и вот почему

В холодное время года не у всех людей отопление включается одновременно и многие начинают греться обогревателями. Мало того, многие не выключают их во время сна, а это очень опасно.
Почему так нельзя делать рассказали эксперты издания Sante Plus.
Тепло может вызвать головную боль
Если вы просыпаетесь утром с легкой головной болью, это может быть связано с тем, что обогреватель был включен всю ночь. Во время сна организм теряет до 0,75 л жидкости за ночь. Поэтому недостаток жидкости может привести к тому, что вы проснетесь с головной болью или чувством дискомфорта, потому что мозг больше не снабжается кислородом в достаточной степени.
В помещении уменьшается влажность
В отапливаемых помещениях влажность часто слишком низкая. Менее 50% вызывают пересыхание слизистых оболочек.
Если влажность постоянно слишком низкая, что может случиться в отапливаемом помещении, сухие слизистые оболочки восприимчивы ко многим болезнетворным микроорганизмам.
Для спокойного сна температура должна быть от 15 до 18 градусов по Цельсию. Это можно легко определить или отрегулировать с помощью термостата. Перед сном: выключите отопление и проветрите комнату в течение десяти минут. Так вы избежите недостатка кислорода и влаги.
Если воздух в комнате все еще слишком сухой, вы можете воспользоваться простыми бытовыми средствами, например, поставить миску с водой на радиатор или накрыть его влажным полотенцем.
Отключая отопление на ночь, вы не только лучше спите, но и экономите деньги на счетах за электроэнергию.
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