Ніколи не давайте собаці ці ягоди і фрукти, якщо не хочете йому нашкодити: список

Влітку хочеться побалувати вітамінами не тільки себе, а й свого пухнастика. Звичайно, собачкам теж можна давати сезонні фрукти та ягоди. Але варто пам‘ятати, що від деяких плодів песику може стати зовсім несолодко...
Списком ягід і фруктів, які не можна давати собаці, поділились на сторінці Vmiske в Instagram.
Він провокує здуття живота, може викликати ниркову недостатність. Тому намагайтесь не допускати, щоб ваш собака навіть випадково з'їв виноград.
Ці фрукти подразнюють слизову шлунку, часто можуть бути алергенами й викликати небажані реакції у тварини.
Ці плоди небезпечні через кісточки, що містять ціанід, він здатний навіть призвести до смерті тварини.
Цей плід містить небезпечну речовину під назвою персин, що викликає блювоту та діарею.
Кісточки з гранату можуть викликати кишкову непрохідність. А хурма провокує розлад шлунку й діарею.
Також треба бути обережними з персиками, сливами та абрикосами. Завжди забирайте кісточки з фруктів та ягід перед тим, як давати улюбленцю смаколик. Кісточки містять ціанід, небезпечну речовину, що може призвести до летального кінця.
Власникам собак краще не годувати свого улюбленця наступними продуктами:
Раніше ми розповідали про те, які ягоди і фрукти можна давати собакам.
Читайте також про те, які породи собак вважаються найнебезпечнішими для людини.