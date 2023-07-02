Никогда не давайте собаке эти ягоды и фрукты, если не хотите ей навредить: список

Виноград

Он провоцирует вздутие живота, может вызвать почечную недостаточность. Поэтому старайтесь не допускать, чтобы ваша собака даже случайно съела виноград.

Цитрусовые, ананас и киви

Эти фрукты раздражают слизистую желудка, часто могут являться аллергенами и вызывать нежелательные реакции у животного.

Вишня и черешня

Эти плоды опасны из-за косточек, содержащих цианид, он способен даже привести к смерти животного.

Авокадо

Этот плод содержит опасное вещество под названием персин, который вызывает рвоту и диарею.

Гранат и хурма

Косточки из граната могут вызвать кишечную непроходимость. А хурма провоцирует расстройство желудка и диарею.

Также нужно быть осторожными с персиками, сливами и абрикосами. Всегда убирайте косточки из фруктов и ягод перед тем, как давать любимцу вкуснятину. Косточки содержат цианид, опасное вещество, что может привести к летальному исходу.

Ягоды и фрукты, которые нельзя давать собакам (скриншот)

Какие еще продукты нельзя давать собакам

Владельцам собак лучше не кормить своего любимца следующими продуктами: