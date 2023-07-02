Никогда не давайте собаке эти ягоды и фрукты, если не хотите ей навредить: список

Летом хочется побаловать витаминами не только себя, но и своего пушистика. Конечно, собачкам тоже можно давать сезонные фрукты и ягоды. Но стоит помнить, что от некоторых плодов собачке может стать совсем несладко...
Список ягод и фруктов, которые нельзя давать собаке, поделились на странице Vmiske в Instagram.
Он провоцирует вздутие живота, может вызвать почечную недостаточность. Поэтому старайтесь не допускать, чтобы ваша собака даже случайно съела виноград.
Эти фрукты раздражают слизистую желудка, часто могут являться аллергенами и вызывать нежелательные реакции у животного.
Эти плоды опасны из-за косточек, содержащих цианид, он способен даже привести к смерти животного.
Этот плод содержит опасное вещество под названием персин, который вызывает рвоту и диарею.
Косточки из граната могут вызвать кишечную непроходимость. А хурма провоцирует расстройство желудка и диарею.
Также нужно быть осторожными с персиками, сливами и абрикосами. Всегда убирайте косточки из фруктов и ягод перед тем, как давать любимцу вкуснятину. Косточки содержат цианид, опасное вещество, что может привести к летальному исходу.
Владельцам собак лучше не кормить своего любимца следующими продуктами:
Раньше мы рассказывали о том, какие ягоды и фрукты можно давать собакам.
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