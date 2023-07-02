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Никогда не давайте собаке эти ягоды и фрукты, если не хотите ей навредить: список

Какие фрукты и ягоды нельзя давать собаке (фото иллюстративное: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Летом хочется побаловать витаминами не только себя, но и своего пушистика. Конечно, собачкам тоже можно давать сезонные фрукты и ягоды. Но стоит помнить, что от некоторых плодов собачке может стать совсем несладко...

Список ягод и фруктов, которые нельзя давать собаке, поделились на странице Vmiske в Instagram.

Виноград

Он провоцирует вздутие живота, может вызвать почечную недостаточность. Поэтому старайтесь не допускать, чтобы ваша собака даже случайно съела виноград.

Цитрусовые, ананас и киви

Эти фрукты раздражают слизистую желудка, часто могут являться аллергенами и вызывать нежелательные реакции у животного.

Вишня и черешня

Эти плоды опасны из-за косточек, содержащих цианид, он способен даже привести к смерти животного.

Авокадо

Этот плод содержит опасное вещество под названием персин, который вызывает рвоту и диарею.

Гранат и хурма

Косточки из граната могут вызвать кишечную непроходимость. А хурма провоцирует расстройство желудка и диарею.

Также нужно быть осторожными с персиками, сливами и абрикосами. Всегда убирайте косточки из фруктов и ягод перед тем, как давать любимцу вкуснятину. Косточки содержат цианид, опасное вещество, что может привести к летальному исходу.

Ягоды и фрукты, которые нельзя давать собакам (скриншот)

Какие еще продукты нельзя давать собакам

Владельцам собак лучше не кормить своего любимца следующими продуктами:

  • молоко - оно плохо переваривается организмом животного, это может вызвать сильное расстройство
  • шоколад - в нем много жира, который может нарушить правильную работу печени
  • сахар и сладости - они способствуют размножению патогенной микрофлоры, вызывая разрушение зубов и появлению зубного камня
  • блюда с дрожжами - они могут вызвать процессы брожения в кишечнике и вызвать колики
  • алкоголь - спиртное вызывает интоксикацию, сердечную недостаточность и провоцирует паралич нервной системы
  • чеснок и лук - они раздражают желудок и могут стать причиной острых отравлений, а еще спровоцировать проблемы с сердцем

Раньше мы рассказывали о том, какие ягоды и фрукты можно давать собакам.

Читайте также о том, какие породы собак считаются наиболее опасными для человека.

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