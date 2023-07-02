Ніколи не давайте собаці ці ягоди і фрукти, якщо не хочете йому нашкодити: список

Влітку хочеться побалувати вітамінами не тільки себе, а й свого пухнастика. Звичайно, собачкам теж можна давати сезонні фрукти та ягоди. Але варто пам‘ятати, що від деяких плодів песику може стати зовсім несолодко...

Списком ягід і фруктів, які не можна давати собаці, поділились на сторінці Vmiske в Instagram .

Виноград

Він провокує здуття живота, може викликати ниркову недостатність. Тому намагайтесь не допускати, щоб ваш собака навіть випадково з'їв виноград.

Цитрусові, ананас і ківі

Ці фрукти подразнюють слизову шлунку, часто можуть бути алергенами й викликати небажані реакції у тварини.

Вишня й черешня

Ці плоди небезпечні через кісточки, що містять ціанід, він здатний навіть призвести до смерті тварини.

Авокадо

Цей плід містить небезпечну речовину під назвою персин, що викликає блювоту та діарею.

Гранат і хурма

Кісточки з гранату можуть викликати кишкову непрохідність. А хурма провокує розлад шлунку й діарею.

Також треба бути обережними з персиками, сливами та абрикосами. Завжди забирайте кісточки з фруктів та ягід перед тим, як давати улюбленцю смаколик. Кісточки містять ціанід, небезпечну речовину, що може призвести до летального кінця.

Ягоди і фрукти, які не можна давати собакам (скриншот)

Які ще продукти не можна давати собакам

Власникам собак краще не годувати свого улюбленця наступними продуктами: