Никогда не давайте собаке эти ягоды и фрукты, если не хотите ей навредить: список
Летом хочется побаловать витаминами не только себя, но и своего пушистика. Конечно, собачкам тоже можно давать сезонные фрукты и ягоды. Но стоит помнить, что от некоторых плодов собачке может стать совсем несладко...
Список ягод и фруктов, которые нельзя давать собаке, поделились на странице Vmiske в Instagram.
Виноград
Он провоцирует вздутие живота, может вызвать почечную недостаточность. Поэтому старайтесь не допускать, чтобы ваша собака даже случайно съела виноград.
Цитрусовые, ананас и киви
Эти фрукты раздражают слизистую желудка, часто могут являться аллергенами и вызывать нежелательные реакции у животного.
Вишня и черешня
Эти плоды опасны из-за косточек, содержащих цианид, он способен даже привести к смерти животного.
Авокадо
Этот плод содержит опасное вещество под названием персин, который вызывает рвоту и диарею.
Гранат и хурма
Косточки из граната могут вызвать кишечную непроходимость. А хурма провоцирует расстройство желудка и диарею.
Также нужно быть осторожными с персиками, сливами и абрикосами. Всегда убирайте косточки из фруктов и ягод перед тем, как давать любимцу вкуснятину. Косточки содержат цианид, опасное вещество, что может привести к летальному исходу.
Ягоды и фрукты, которые нельзя давать собакам (скриншот)
Какие еще продукты нельзя давать собакам
Владельцам собак лучше не кормить своего любимца следующими продуктами:
- молоко - оно плохо переваривается организмом животного, это может вызвать сильное расстройство
- шоколад - в нем много жира, который может нарушить правильную работу печени
- сахар и сладости - они способствуют размножению патогенной микрофлоры, вызывая разрушение зубов и появлению зубного камня
- блюда с дрожжами - они могут вызвать процессы брожения в кишечнике и вызвать колики
- алкоголь - спиртное вызывает интоксикацию, сердечную недостаточность и провоцирует паралич нервной системы
- чеснок и лук - они раздражают желудок и могут стать причиной острых отравлений, а еще спровоцировать проблемы с сердцем
Раньше мы рассказывали о том, какие ягоды и фрукты можно давать собакам.
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