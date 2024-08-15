Чим не можна чистити сантехніку та кераміку: список заборонених засобів

Не використовуйте абразивні чистячі засоби

Абразивні порошки та пасти містять тверді частинки, які можуть подряпати поверхню сантехніки, залишаючи мікропошкодження. Ці подряпини з часом накопичують бруд і наліт, що ускладнює очищення.

Крім того, подряпини порушують захисний шар, підвищуючи ризик корозії та появи іржі, особливо на металевих поверхнях.

Не застосовуйте жорсткі губки та металеві мочалки

Металеві мочалки та грубі губки легко залишають глибокі подряпини на емальованих або акрилових поверхнях.

Ці подряпини не тільки псують зовнішній вигляд, але й створюють умови для швидшого забруднення та появи плісняви. Крім того, пошкоджена поверхня втрачає захист і стає більш вразливою до впливу води та хімікатів.

Пластикова щітка набагато краще ніж "брутальна" металева мочалка для кухонного посуду (фото: Freepik.com)

Уникайте використання агресивних хімікатів

Засоби з високим вмістом кислот, таких як соляна чи фосфорна кислота, можуть руйнувати структуру матеріалів, з яких виготовлена сантехніка. Вони можуть спричинити вицвітання, втрату блиску та навіть тріщини на поверхні.

Особливо небезпечні такі засоби для акрилових ванн і умивальників, оскільки вони можуть роз'їдати матеріал, роблячи його крихким і менш стійким до пошкоджень.

Не очищуйте сантехніку кип'ятком

Це особливо стосується акрилових і пластикових виробів. Різкий вплив високих температур може викликати деформацію поверхні, появу тріщин і послаблення міцності матеріалу.

Якщо є потреба в використанні гарячої води для очищення, переконайтеся, що температура не перевищує допустимих меж для конкретного матеріалу.

Не використовуйте універсальні чистячі засоби для всіх типів сантехніки

Різні матеріали потребують різного підходу: фарфор, акрил, латунь і нержавіюча сталь мають свої особливості та хімічну стійкість.

Використання неправильного засобу може пошкодити захисне покриття, спричинити зміну кольору поверхні. Наприклад, латунні змішувачі можуть втратити блиск при використанні кислотних засобів, а акрилові ванни можуть стати матовими та крихкими.

Уважно спостерігайте, чи не погіршує ваш догляд якості поверхні (фото: Freepik.com)

Не допускайте різких перепадів температури при використанні сантехніки

Наприклад, наливання окропу в холодну ванну може призвести до утворення тріщин на емальованій або акриловій поверхні. Такі перепади викликають нерівномірне розширення матеріалів, що створює напругу і послаблює їх структуру.

Це особливо важливо для старої сантехніки, яка вже може мати мікротріщини та пошкодження.