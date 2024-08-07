Як повернути блиск хромовому покриттю сантехніки: три простих з простими продуктами

Хром завоював популярність в інтер'єрі ще в минулому столітті і продовжує залишатися популярним матеріалом для оздоблення сантехніки. Хромове покриття зазвичай стійке до корозії, крім цього, його можна легко чистити за допомогою правильних засобів та інструментів.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Real Simple .

Як правильно чистити покриття з хрому

Якщо тонкий шар хромованого покриття подряпаний або пошкоджений, його неможливо легко відновити. Перш ніж розпочинати чищення хромованих речей, слід пам'ятати про декілька речей, яких слід уникати:

ніколи не варто використовувати для чищення хрому щітку з жорсткою щетиною, абразивну губку або сталеву вату;

уникайте використання агресивних порошків для чищення хрому;

перш ніж використовувати будь-який магазинний засіб для чищення, прочитайте етикетку, щоб переконатися, що його можна використовувати для чищення хрому - інакше можна зіпсувати покриття.

Почистити хром білим оцтом

Мінерали у жорсткій воді можуть залишати на хромі плями та смуги, для видалення яких потрібен очищувач на основі кислоти. Проте розведений дистильований білий оцет також може розчинити мінеральні відкладення.

Для приготування розчину змішайте однакову кількість дистильованого білого оцту і води. Якщо вода дуже жорстка, краще використовувати дистильовану воду для розчину.

Щоб почистити хром, занурте неабразивну губку або щітку з м'якою щетиною в оцтовий розчин. Стара зубна щітка - чудовий інструмент для очищення важкодоступних ділянок навколо хромованих сантехнічних приладів.

М'яко протріть поверхню і зачекайте, щоб оцет встиг розщепити мінеральні відкладення. Якщо мінеральні відкладення сильні, а розведений розчин не видаляє плями від жорсткої води, радять використати чистий дистильований білий оцет замість розчину.

Після того, як мінеральні відкладення зникнуть, ретельно промийте хромовану деталь звичайною водою. Потім хромовану деталь потрібно витерти безворсовою серветкою з мікрофібри і відполірувати, щоб повернути їй блиск.

Почистити хром харчовою содою

Якщо хромовані прилади або меблі лише запилені або забруднені засобами для ванни, повернути їм блиск може теплий мильний розчин. Потрібно всього лише додайте кілька крапель рідини для миття посуду в 900 мл теплої води.

Занурте в мильний розчин неабразивну губку і протріть нею хромовану поверхню. Губку потрібно промивати якомога частіше, щоб позбутися пилу і бруду.

Для видалення складних, засохлих забруднень занурте вологу м'яку зубну щітку в суху харчову соду. М'який абразивний ефект соди допоможе видалити бруд. Після цього промийте хромовану поверхню чистою водою і насухо витріть її серветкою з мікрофібри.

Почистити хром кулькою з фольги

Щоб видалити плями іржі з хрому, радять зім'яти квадрат алюмінієвої фольги в пухку кульку, а також зробити розчин з теплої води та засобу для миття посуду.

Кульку з фольги слід занурити в розчин і, працюючи невеликими колами, обережно потерти нею по іржавому хрому. Щоб уникнути подряпин, фольга і хром повинні бути дуже вологими.

Коли фольга знебарвиться від перенесення іржі, викиньте кульку і зробіть нову для подальшого очищення. Після цього промийте ділянку і витріть насухо серветкою з мікрофібри.

Кульку з фольги також можна використовувати для видалення сильних мінеральних відкладень на хромі - для цього її радять занурити в дистильований білий оцет.

Після очищення хромовану деталь необхідно промити теплою водою і відполірувати м'якою тканиною, щоб запобігти появі плям від води.