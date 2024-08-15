Чем нельзя чистить сантехнику и керамику: список запрещенных средств

Когда мы чистим что-то грязное, нас переполняют эмоции и мы готовы использовать любые средства, чтобы "победить" грязь. Но очень часто такой азартный подход наносит ущерб сантехнике. Чего нельзя делать при чистке керамических, стеклянных и акриловых предметов ванной комнаты?
РБК-Украина (проект Styler) объясняет, какие методы чистки запрещены при уходе за сантехникой.
Абразивные порошки и пасты содержат твердые частицы, которые могут поцарапать поверхность сантехники, оставляя микроповреждение. Эти царапины со временем накапливают грязь и налет, что затрудняет очищение.
Кроме того, царапины нарушают защитный слой, повышая риск коррозии и появления ржавчины, особенно на металлических поверхностях.
Металлические мочалки и грубые губки легко оставляют глубокие царапины на эмалированных или акриловых поверхностях.
Эти царапины не только портят внешний вид, но и создают условия для более быстрого загрязнения и появления плесени. Кроме того, поврежденная поверхность теряет защиту и становится более уязвимой к воздействию воды и химикатов.
Средства с высоким содержанием кислот, такие как соляная или фосфорная кислота, могут разрушать структуру материалов, из которых изготовлена сантехника. Они могут вызвать выцветание, потерю блеска и даже трещины на поверхности.
Особенно опасны такие средства для акриловых ванн и умывальников, поскольку они могут разъедать материал, делая его хрупким и менее стойким к повреждениям.
Это особенно касается акриловых и пластиковых изделий. Резкое воздействие высоких температур может вызвать деформацию поверхности, появление трещин и ослабление прочности материала.
Если требуется использование горячей воды для очистки, убедитесь, что температура не превышает допустимых пределов для конкретного материала.
Различные материалы нуждаются в разном подходе: фарфор, акрил, латунь и нержавеющая сталь имеют свои особенности и химическую стойкость.
Использование неправильного средства может повредить защитное покрытие, вызвать изменение цвета поверхности. К примеру, латунные смесители могут потерять блеск при использовании кислотных средств, а акриловые ванны могут стать матовыми и хрупкими.
Например, налив кипятка в холодную ванну может привести к образованию трещин на эмалированной или акриловой поверхности. Такие перепады вызывают неравномерное расширение материалов, что создает напряжение и ослабляет их структуру.
Это особенно важно для старой сантехники, которая уже может иметь микротрещины и повреждения.
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При написании материала использовались следующие источники: издания WebMD, Spruce, My Domaine.