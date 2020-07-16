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За что нам это? Тищенко потрусил задом в машине (видео)

Киев, Четверг 16 июля 2020 12:38
За что нам это? Тищенко потрусил задом в машине (видео)
Николай Тищенко потрусил задней частью тела в машине (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В сети вспомнили эпичное видео с нардепом Николаем Тищенко

В сети появилось эпичное видео со скандальным нардепом партии "Слуга Народа" Николаем Тищенко. Хотя видеоролик не свежий, но блогер Денис Пятигорец решил пошутить на тему ситуации в стране и танцами нардепа, которые он устраивает в этом ролике.

Денис опубликовал видео с ресторатором и хозяином "Велюра" на своей Facebook-странице.

"Темники "Слуги народа" про "в стране *опа, но мы не виновны, виноват коронавирус" - унылое га*но. Людям такое непонятно. Особенно поклонникам "Слуг". Им вообще такое сложно. Им бы какой-то видосик, чтобы все им объяснили. Но, к счастью, есть Коля Тищенко, который прокомментировал ситуацию в стране простой пантомимой", - иронично подписал Пятигорец видео.

Тищенко потрусил задом в машине

Украинцы под видео отреагировали в комментариях и возмутились увиденным.

  • За что нам это????
  • Колись я дивилася його программу "Ревізор". Він був серьозний, ввічливий. Зараз розумію, то була його програма і він вболівав за неі. А тут йому на все плювати. Гасло-pochuy.
  • Людей за животных считают.
  • Это на чем они нам дупу показывают? На лафете? Высоченько что-то, как для обычной машины. Там за окном все низенько едут? Эту свою мишень оно нам показало для чего? Типа, берет удар на себя? Отвлекает?
  • Гарний буде мер.
  • Там есть кто-нибудь, кроме идиотов?
  • І нащо я на це глянула? Нічого нового, але зуби піду чистити. Гидко.

Как мы ранее писали, Тищенко объяснил раздачу лимонов пострадавшим от взрыва на Позняках.

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