В Киеве ресторан нардепа Тищенко попал в скандал: обслуживает вип-гостей в карантин

Ресторан Николая Тищенко вовсю работает в карантин (коллаж РБК-Украина)

Ресторан нардепа "Слуги народа" нарушает закон

Нардеп Николай Тищенко, который недавно назвал день памяти Чернобыльской АЭС праздником, свой бизнес не закрывает даже в период карантина. Так депутат из правящей партии "Слуга народа" принимает вип-гостей в ресторане "Велюр", который находится в самом сердце столицы.

В заведение захаживают такие люди, как нардеп Антон Яценко, бизнес-партнер Игоря Коломойского и помощник народного депутата Павел Куфтырев, менеджер "Метинвеста" Виталий Кисель, первый заместитель главы ОП и бывшего продюсера "Квартала 95" Сергей Трофимов, а также депутат Игорь Негулевский. Об этом сообщают журналисты в расследовании программы "Наши деньги с Денисом Бигусом".

Интересно, что столик по телефону забронировать нельзя, администратор отвечает, что ресторан закрыт, но на видео показали, как политики и влиятельные люди с легкостью посещают заведение. Возле заведения постоянно паркуются авто с вип-персонами, они заходят внутрь и двери ресторана сразу за ними закрываются, на посту стоит охранник.

Нардеп Антон Яценко, который проводит в ресторане минимум четыре часа, ранее отрицал факт посещения "Велюра", но потом признался, что "был у Коли", имея в виду Николая Тищенко.

Интересно, что сам нардеп Тищенко не признается, что ресторан принадлежит ему. Он говорит, что "эти вопросы к нему не относятся".

В Киеве работает ресторан Николая Тищенко (YouTube)

Как мы ранее писали, нардеп Тищенко назвал Чернобыльскую катастрофу "праздником":