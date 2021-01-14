Солистка НеАнгелов засветила на фото с дорогущего курорта нового бойфренда

Группа НеАнгелы (скрин видео)

Одна из солисток группы НеАнгелы Виктория Смеюха "засветила" нового бойфренда на фото и рассказала, какими видит идеальные отношения с любимым человеком.

Певица отправилась с новым мужчиной на отдых на один из самых роскошных курортов мира. В Instagram Вика показала лишь "частичку" любимого, дав тем самым понять, что ее сердце больше не свободно.

"Мне нравится, когда все происходит именно так. Когда близкий человек может быть рядом - подбадривать перед выступлением, сделать горячий чай и помассировать плечи после концерта", - поделилась романтическим настроем девушка.

Виктория Смеюха из НеАнгелов отдыхает с возлюбленным в ОАЭ (фото: instagram.com/vikanablack)

Судя по геотегу JBR, Виктория отдыхает с возлюбленным в Джумейра Бич Резиденс, микрорайоне, расположенном на побережье Персидского залива в районе "Дубай Марина" в Дубае, ОАЭ.

Артистка призналась, перефразировав Антуана де Сент-Экзюпери, что теперь, как никогда понимает, что намного важнее смотреть в одном направлении, а не друг на друга.

Подписчики поддержали Викторию, пожелав ей любви и счастья в новых отношениях:

Как же я тебя поддерживаю и понимаю!

Однозначно в одном направлении - в одну сторону

Какая красота, видеть счастливые пары

Ты такая умница и красавица, всего самого лучшего!

Когда смотришь с человеком в одном направлении, это твой человек.

Ранее Виктория признавалась, что очень хочет семью, но пока найти того самого у нее не получилось. Причем последние отношения были довольно проблематичными.