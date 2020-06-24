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Тищенко разрекламировал раздачу лимонов пострадавшим от взрыва дома на Позняках

STYLERЖизнь    24.06.2020 - 16:37
Тищенко разрекламировал раздачу лимонов пострадавшим от взрыва дома на Позняках
Николай Тищенко (коллаж: РБК-Украина)

Нардеп Николай Тищенко попал в новый скандал с раздачей лимонов

Народный депутат от партии "Слуга народа" и бывший телеведущий Николай Тищенко запустил рекламу о раздаче лимонов пострадавшим от взрыва дома. До этого политик приезжал на место трагедии и устроил там пиар-акцию. Очередной неудачный способ повысить свою популярность заметили пользователи сети Facebook.

В социальной сети Facebook активно транслируется реклама публикации нардепа Николая Тищенко, связанная с пиар-акцией на месте взрыва жилого дома на Позняках.

"Думал, что еще сплю и это сон. Но нет. Пиарщики нардепа Тищенко решили не усугублять историю про раздачу лимонов среди пострадавших от взрыва дома на Позняках и просто запустили рекламу в Facebook. Взрыв - Трагедия - Гибель людей - ̶Р̶е̶к̶л̶а̶м̶а̶", - пишет в своем аккаунте журналист Tim Elistratenko.

Тищенко разрекламировал раздачу лимонов пострадавшим от взрыва дома на Позняках

Николай Тищенко запустил рекламу о раздаче лимонов пострадавшим от взрыва дома (фото: facebook.com/glavpochtamp)

Напомним, Тищенко опозорился в прямом эфире из-за того, что не смог ответить на простой вопрос.

Ранее Тищенко порадовал киевских детей и жестко опозорился.

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Автор: Киселева Анна

Теги Новости Украины нардепНиколай ТищенкоВзрыв
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