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Под Николаевом вандалы осквернили более 100 могил, и даже - своих родственников

Автор: Роман Мирончук

Перед Новым годом, 30 декабря, староста села Прибугское Николаевской области увидел, что на их сельском кладбище неизвестные вандалы осквернили более 100 могил. Он сразу же сообщил об этом инциденте в полицию.

Вчера, 6 января, полиция установила личность вандала, которым оказался 22-летний местный житель. Молодой человек уже не раз уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и отбывал условный срок наказания. Об этом сообщает полиция Николаевской области.

Под Николаевом вандалы разломали более 100 могил (фото: mk.npu.gov.ua)

Вандал признался, что совершил преступление после того, как выпил большое количество алкоголя, и из-за хулиганских побуждений. При этом, чтобы не подумали на него он разрушил даже могилы собственных родственников.

Под Николаевом вандалы разломали более 100 могил (фото: mk.npu.gov.ua)

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Правоохранители подозревают, что у злоумышленника вероятно был сообщник, который тоже живет в селе Прибугское.

Под Николаевом вандалы разломали более 100 могил (видео: YouTube)

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 297 УК Украины "Надругательство над могилой". Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Напомним, во Львове туристы разрисовали мемориал Героев Небесной сотни. Вандалов застали "на горячем" сотрудники полиции, которые в это время проезжали мимо.

Ранее в Киеве вандалы осквернили памятник воинам, погибшим на Донбассе. Инцидент произошел в Шевченковском районе столицы возле станции метро "Берестейская".

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