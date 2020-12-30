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В Киеве вандалы осквернили памятник воинам, погибшим на Донбассе

Киев, Среда 30 декабря 2020 22:20
В Киеве вандалы осквернили памятник воинам, погибшим на Донбассе
В Киеве вандалы облили краской памятник бойцам АТО (фото: facebook.com/mva.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве неизвестные облили зеленой краской памятник украинским военным - участникам Антитеррористической операции / операции Объеденных сил на Донбассе, погибшим в борьбе с оккупантами.

Вопиющий инцидент произошел ночью 30 декабря в Шевченковском районе столицы около станции метро "Берестейская". Об этом передали в министерстве по делам ветеранов на странице в Facebook.

Подобный акт вандализма возмутил ведомство.

"Минветеранов осуждает преступные действия в отношении символов борьбы украинцев за независимость и территориальную целостность Украины, свои гражданские права и европейское будущее", - говорится в публикации.

Также отмечается, что все случаи надругательства над памятниками, обелисками и мемориалами должны быть расследованы, виновники найдены, и наказаны в соответствие с законодательством.

Отметим, что подобные действия наказываются ограничением или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Коммунальщики уже очистили памятник украинским военным от краски.

В Киеве вандалы осквернили памятник воинам, погибшим на Донбассе

В Киеве вандалы облили краской памятник погибшим воинам АТО (фото: aspi.com.ua)

Такая выходка вандалов разозлила украинцев - в сети в комментариях звучат призывы жестко наказать виновников, а некоторые даже призывают устроить самосуд.

  • В таких местах, где есть памятники или мемориальные доски, нужно ставить видеокамеры, чтобы можно было отследить таких уродов.
  • Очень горько и тяжело
  • Таким животным надо руки по отрывать
  • Суд Линча и все!
  • Ублюдки. Поймать и в горло залить ту краску
  • Какими нужно быть уродами?
  • Это надо так ненавидеть Украину и ее народ. Твари

Ранее сообщалось, что осквернивший аллею Небесной Сотни студент извинился за выходку и заявил, что виноват перед своей страной.

Также мы писали о том, что недавно в Киеве вандал повалил ханукальный светильник и похвастался видео.

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Новости Украины Жизнь КиевДонбасспамятниквандализм

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