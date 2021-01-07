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Під Миколаєвом вандали осквернили понад 100 могил, і навіть - своїх родичів

Автор: Роман Мирончук

Перед Новим роком, 30 грудня, староста села Прибузьке Миколаївської області побачив, що на їх сільському кладовищі невідомі вандали осквернили понад 100 могил. Він відразу ж повідомив про інцидент в поліцію.

Вчора, 6 січня, поліція встановила особу вандала, яким виявився 22-річний місцевий житель. Молодий чоловік вже не раз вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки і відбував умовний термін покарання. Про це повідомляє поліція Миколаївської області.

Під Миколаєвом вандали поламали більше ніж 100 могил (фото: mk.npu.gov.ua)

Вандал зізнався, що вчинив злочин після того, як випив велику кількість алкоголю, і з хуліганських спонукань. При цьому, щоб не подумали на нього він зруйнував навіть могили власних родичів.

Під Миколаєвом вандали поламали більше ніж 100 могил (фото: mk.npu.gov.ua)

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Правоохоронці підозрюють, що у зловмисника ймовірно був спільник, який теж живе в селі Прибузьке.

Під Миколаєвом вандали поламали більше ніж 100 могил (відео: YouTube)

Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 297 КК України "Наруга над могилою". Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Львові туристи розмалювали меморіал Героїв Небесної сотні. Вандалів застали "на гарячому" співробітники поліції, які в цей час проїжджали повз.

Раніше в Києві вандали осквернили пам'ятник воїнам, загиблим на Донбасі. Інцидент стався в Шевченківському районі столиці біля станції метро "Берестейська".

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Новини України Миколаєвська областьвандализм