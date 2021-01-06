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Во Львове туристы разрисовали мемориал Героев Небесной сотни: украинцы в гневе

Львов, Среда 06 января 2021 21:44
Во Львове туристы разрисовали мемориал Героев Небесной сотни: украинцы в гневе
Во Львове вандалы разрисовали мемориал Героев Небесной сотни (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Во Львове разрисовали краской Мемориал памяти Героев Небесной сотни. Вандалов застали "на горячем" правоохранители, которые как раз в это время проезжали мимо.

Инцидент произошел в три часа утра в среду, 6 января. Об этом передали в пресс-службе патрульной полиции Львовской области.

Вандалами оказались жители Киева - 20-летний парень и 19-летняя девушка.

Сообщается, что "копы" увидели, как молодые люди наносили граффити на подпорную стену Мемориала Небесной сотни.

Рядом с "художниками" также стояли баллончики с краской.

Отмечается, что приехавшие во Львов жители столицы не отрицали своего поступка.

Вандалов задержали и доставили в Галицкий отдел полиции. На них был составлен протокол по ст.152 (нарушение благоустройства территорий населенных пунктов) КоАП. Также сообщается, что размер штрафа будет определен административной комиссией райадминистрации.

Во Львове туристы разрисовали мемориал Героев Небесной сотни: украинцы в гневеВо Львове туристы разрисовали мемориал Героев Небесной сотни: украинцы в гневе

Во Львове вандалы разрисовали Мемориал памяти Героев Небесной сотни (фото: facebook.com/lvivpolice)

Подобные действия вандалов сильно разозлили сеть - в комментариях звучат призывы жестко наказать нарушителей, которые решились обрисовать Монумент Героев Небесной сотни.

  • Неплохо было бы это вытереть их мордами
  • Отрубать руки, чтобы не повадно было
  • Почему не показывают морды. Страна должна знать своих "героев"
  • Надо нанести граффити на их интерфейс!
  • Бухие отморозки!
  • Штраф должен быть таким, чтобы они больше никогда в руки краски не брали!

Ранее сообщалось, что недавно в Киеве вандалы осквернили памятник воинам, погибшим на Донбассе.

Также мы писали о том, что осенью осквернивший аллею Небесной Сотни студент извинился за выходку и заявил, что виноват перед своей страной.

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Новости Украины Жизнь ЛьвовпамятникНебесная сотнявандализм

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