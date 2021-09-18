В Николаеве подросток сбил насмерть 11-летнюю девочку на переходе

Трагический случай произошел вчера вечером на улице Степовая.

Правоохранители по описаниям авто ввели в городе план-перехват, чтобы задержать злоумышленника.

Через некоторое время машину с характерными для ДТП повреждениями обнаружили за несколько километров от места происшествия.

Кроме того, были установлены три человека, которые находились в легковушке.

"По предварительной информации, автомобилем мог управлять 15-летний местный житель", - рассказали в полиции.

По факту смертельной аварии было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего). Полиция выясняет обстоятельства и проводит экспертизы.

Как пишет местное издание "Новости N" со ссылкой на источник, виновник происшествия взял у своего отца машину покататься, и в компании своих друзей за рулем не справился с управлением и сбил девочку. После этого вся компания просто уехала, не оказав помощи потерпевшей, не вызвав "скорую помощь" и правоохранителей.

Отец подростка увидел свою машину с характерными повреждениями и сам позвонил в полицию, сообщив, что ДТП совершил его сын.