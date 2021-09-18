У Миколаєві підліток збив на смерть 11-річну дівчинку на переході

Трагічний випадок стався вчора ввечері на вулиці Степова.

Правоохоронці за описами авто ввели в місті план-перехоплення, щоб затримати зловмисника.

Через деякий час машину з характерними для ДТП ушкодженнями виявили за кілька кілометрів від місця події.

Крім того, були встановлені три людини, які знаходилися в легковику.

"За попередньою інформацією, автомобілем міг керувати 15-річний місцевий житель", - розповіли в поліції.

За фактом смертельної аварії було розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого). Поліція з'ясовує обставини та проводить експертизи.

Як пише місцеве видання "Новости N" з посиланням на джерело, винуватець події взяв у свого батька машину покататися, і в компанії своїх друзів за кермом не впорався з керуванням і збив дівчинку. Після цього вся компанія просто поїхала, не надавши допомоги потерпілій, не викликавши "швидку допомогу" і правоохоронців.

Батько підлітка побачив свою машину з характерними ушкодженнями та сам подзвонив до поліції, повідомивши, що ДТП скоїв його син.