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В Херсонской области микроавтобус насмерть сбил мать с 9-летней дочерью

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Херсонская область, Понедельник 06 сентября 2021 13:55
В Херсонской области микроавтобус насмерть сбил мать с 9-летней дочерью Фото: в Херсонской области произошло смертельное ДТП (РБК-Украина)
Автор: Тиберий Юрик

В селе Новая Збурьевка Херсонской области произошла авария, в результате которой погибли женщина с ребенком.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Херсонской области.

Отмечается, что ДТП произошло на улице Центральной. Как сообщил полиции 33-летний водитель грузового микроавтобуса "Рено Трафик", женщина с ребенком внезапно выбежали на проезжую часть в неустановленном месте.

"Водитель не успел затормозить, в результате чего транспортное средство ударил пешеходов. В результате ДТП 35-летняя женщина и ее 9 - летняя дочь получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью", - сообщили в полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины. У водителя взяли анализы для установления наличия в его организме алкоголя или наркотических средств.

В Херсонской области микроавтобус насмерть сбил мать с 9-летней дочерьюФото: в Херсонской области произошла смертельная авария (facebook.com/khersonpolice.official)

Напомним, что в городе Рудки Львовской области грузовик врезался в магазин. В результате ДТП погибли 4 человека.

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Херсонская область ДТП Авария
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