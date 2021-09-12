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В Бердянске пьяный депутат на BMW сбил пешехода и пытался сбежать: момент ДТП попал на видео

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Бердянск, Воскресенье 12 сентября 2021 18:19
В Бердянске пьяный депутат на BMW сбил пешехода и пытался сбежать: момент ДТП попал на видео Фото: в Бердянске пьяный депутат на BMW сбил пешехода (zp.npu.gov.ua)
Автор: Styler

В Бердянске Запорожской области на Мелитопольском шоссе депутат горсовета Николай Рудницкий на своем BMW Х5 снес фонарный столб и сбил пешехода.

Об этом сообщает Telegram-канал "Украина Сейчас".

Происшествие произошло вечером 11 сентября на Мелитопольском шоссе. В полиции подтвердили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Осознав свою вину, мужчина пытался скрыться с места преступления. Однако его задержали неравнодушные граждане и передали правоохранителям. Полиция обнаружила в крови водителя 2,2 промилле алкоголя при допустимой норме 0,2 промилле.

Пешехода в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Мужчине сделали операцию, и он уже пришел в себя.

Напомним, под Киевом в Белой Церкви женщина за рулем легковушки наехала на девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. После наезда водитель пообещала ребенку купить новые кроссовки, чтобы та не звонила в полицию и "скорую помощь".

Мы также писали о том, что появилось видео момента жуткого ДТП под Львовом, где водитель фуры не справился с управлением и влетел в продуктовый магазин. В результате аварии трое человек погибло, еще две несовершеннолетние девушки получили тяжелые травмы.

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