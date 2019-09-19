Почему враждуют Меган Маркл и Кейт Миддлтон: названа настоящая причина

Меган Маркл и Кейт Миддлтон привыкли демонстрировать на публике теплые приятельские отношения. Но как только они исчезают из виду камер, герцогини перестают быть "лучшими подругами".

Дело в том, что дружба двух невесток Елизаветы II - всего лишь пиар-ход британской королевской семьи, которая не желает выносить сор из избы, показывая напряженность между Меган Маркл и Кейт Миддлтон.

Об этом говорит Кейт Николл, королевский эксперт, пишет западный таблоид Express.co.uk.

По словам инсайдера, Кейт Миддлтон и Меган Маркл происходят из разных миров. И герцогиня Сассекская вынуждена постоянно испытывать стресс из-за герцогини Кембриджской. Во-первых, американке Маркл приходится нелегко адаптироваться в Британии из-за разницы в менталитете. Во-вторых, жизненый путь Кейт гораздо проще, чем Меган. Первая - вышла из "благополучной семьи", получила хорошее образование, и ее личная жизнь не омрачена скандальным разводом.

Меган Маркл и Кейт Миддлтон (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Кроме того, Меган Маркл испытывает комплекс неполноценности из-за выского стандарта "образа герцогини", королевской невестки, который давно установила Кейт Миддлтон.

"Меган чувствует, что Кейт установила очень высокий стандарт... У Меган чувство изоляции, что она находится в Великобритании и под ударом жестоких британских СМИ. Ее руки связаны, и ей не позволяют защищаться", - говорит источник.

Меган Маркл и Кейт Миддлтон (фото: GettyImages)

А в последнее время эта пропасть еще более возросла. Это связано со скандалом с частными перелетами, в которых засветились Меган и Гарри. В то время, как Кейт и Уильям в это же время путешествовали коммерческими рейсами вместе с рядовыми британцами. Это выглядело так, будто герцоги Кембриджские пытались преподать урок Сассексам.

"Она знает, что ей нужно предпринять радикальные действия, чтобы вернуть публику и позволить людям снова полюбить ее, как они это сделали, когда она начала встречаться с Гарри", - говорит инсайдер.