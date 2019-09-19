Чому ворогують Меган Маркл і Кейт Міддлтон: названа справжня причина

Меган Маркл і Кейт Міддлтон звикли демонструвати на публіці теплі приятельські стосунки. Але як тільки вони зникають з поля зору камер, герцогині перестають бути "найкращими подругами".

Справа в тому, що дружба двох невісток Єлизавети II - всього лише піар-хід британської королівської сім'ї, яка не бажає виносити сміття з хати, показуючи напруженість між Меган Маркл і Кейт Міддлтон.

Про це говорить Кейт Ніколл, королівський експерт, пише західний таблоїд Express.co.uk.

За словами інсайдера, Кейт Міддлтон і Меган Маркл походять з різних світів. І герцогиня Сассекська змушена постійно відчувати стрес через герцогиню Кембриджську. По-перше, американці Маркл доводиться нелегко адаптуватися в Британії через різницю в менталітеті. По-друге, життєвий шлях Кейт набагато простіше, ніж Меган. Перша - вийшла з "благополучної сім'ї", отримала гарну освіту, і її особисте життя не затьмарене скандальним розлученням.

Меган Маркл і Кейт Міддлтон (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Крім того, Меган Маркл відчуває комплекс неповноцінності через високий стандарт "образу герцогині", королівської невістки, який давно встановила Кейт Міддлтон.

"Меган відчуває, що Кейт встановила дуже високий стандарт... У Меган почуття ізоляції, що вона знаходиться у Великобританії і під ударом жорстоких британських ЗМІ. Її руки зв'язані, і їй не дозволяють захищатися", - говорить джерело.

Меган Маркл і Кейт Міддлтон (фото: GettyImages)

А останнім часом ця прірва ще більше зросла. Це пов'язано зі скандалом з приватними перельотами, в яких засвітилися Меган і Гаррі. В той час, як Кейт і Вільям в цей же час подорожували комерційними рейсами разом з рядовими британцями. Це виглядало так, ніби герцоги Кембриджські намагалися дати урок Сассексам.

"Вона знає, що їй потрібно зробити радикальні дії, щоб повернути публіку і дозволити людям знову полюбити її, як вони це зробили, коли вона почала зустрічатися з Гаррі", - говорить інсайдер.