Стало известно имя настоящей крестной сына Меган Маркл и принца Гарри

Названо имя крестной сына Меган Маркл и принца Гарри (коллаж: РБК-Украина)

Меган Маркл и принц Гарри держат в секрете некоторые аспекты свое жизни

Меган Маркл и принц Гарри нарушили одну из важнейших королевских традиций во время крестин новорожденного Арчи Харрисона. Во-первых, сама церемония, проведенная в начале июля, была скрыта от посторонних глаз, а, во-вторых, герцоги засекретили имя крестных родителей малыша.

Но недавно, стало известно имя кресной матери Арчи. Вопреки, информации о том, что Арчи крестили лучшие подруги Меган теннисистка Серена Уильямс и топ-стилист Джессика Малруни, крестной стала Изабель Мэй - бывший PR-директор британского бренда Burberry, пишет Daily Mail.

О 40-летней Изабель Мэй известно, что ныне она работает на компанию Дэвида Бекхэма DB Ventures.

Изабель Мэй, крестная сына Меган Маркл и принца Гарри (скрин видео)

Девушка была замечена в первом ряду на недавней презентации капсульной коллекции, которую Меган Маркл создала в коллаборации с Marks and Spencer.

Изабель Мэй была одной из почетных гостей на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри, которая состоялась 19 мая 2018 года. Мэй и Маркл познакомил их общий друг - Маркус Андерсон, директор сети клубных отелей Soho House. Поговаривают, что именно Андерсон организовывал первые свидания Меган и Гарри.

Королевский эксперт Кэти Николлс утверждает, что Мэй и Маркл очень близкие друзья, но то, что она является крестной Арчи держится в большом секрете.

"Я была на открытии и увидела в числе зрителей Изабель Мэй, которая на самом деле является крестной Арчи, хотя это держится в большом-большом секрете. Они с герцогиней близкие друзья", - говорит эксперт.

Сообщается, что именно Изабель Мэй оказала Меган большую помощь с адаптацией, когда та переехала в Лондон.

К слову, Меган Маркл недавно удостоилась признания британцев и попала в престижный рейтинг социально значимых персон издания Tatler.