Никогда не покупайте эти вещи онлайн: разочарования не избежать

Последние годы пандемия коронавируса и развитие технологий привели нас к тому, что мы стали покупать многие вещи онлайн. Это удобно, практично, порой даже экономически выгоднее, чем покупки в обычных магазинах.

Но есть вещи, которые покупать в интернете не стоит, так как чаще всего это приводит к потере денег и сильному разочарованию. Об этом пишет Marieclaire.

Есть вещи, которые обязательно нужно примерить перед покупкой, проверить их качество, пощупать фурнитуру и посмотреть крепость швов.

Обувь

У каждой женщины в гардеробе есть несколько пар обуви, которые были куплены онлайн. Чаще всего эта обувь годится для короткого выхода в свет или фотосессии.

Можно тщательно измерить длину стельки и просчитать все остальные параметры, но это не дает гарантии, что новые туфли или ботинки вам подойдут.

Только полноценная примерка обуви даст точный ответ – подойдет вам она или нет. Разносить обувь очень сложно и часто это не приводит к нужному результату.

А слишком большая, с неподходящим подъемом или колодкой – станет просто потерей денег.

Нижнее белье и купальники

Такие вещи можно покупать только у проверенных производителей. И даже в такой ситуации бывают проколы. Эти товары не подлежат возврату, а часто – и обмену.

У каждого бюстгальтера своя форма чашек и то, как он смотрится на картинке совершенно не отображает то, как он будет сидеть на вашей фигуре.

Белье или купальник можно потом кому-то подарить или продать, но чаще всего такие неудачные покупки оседают в шкафах и напоминают, что покупки в интернете нужно совершать осторожно.

Головные уборы

Можно измерить окружность головы и купить подходящую шапку, кепку, берет. Но в 9 случаях из 10 головной убор садится на голову совсем не так, как это выглядит на картинке.

Есть индивидуальные параметры головы и разная реакция на материал головного убора. Простое почесывание – это самая легкая неприятность. Головные уборы нужно примерять вживую.

Ремни и перчатки

Ремни бывают для разных целей и посадки, они могут быть для талии или для бедер, для джинсов или юбки.

А перчатки из разных материалов могут по-разному садиться на руки. Даже идеально подобранный размер S может совершенно отличаться от размера ваших рук.

Вечерние наряды и свадебные платья

О покупках вечерних платьев в интернете уже создано сотни мемов. Так как часто эти отнюдь не дешевые наряды сильно отличаются от того, что вы получаете в посылке. И тем более, не факт, что вам подойдет то платье, которое отлично смотрится на картинке.

Такая одежда стоит дорого, и вернуть средства будет сложно. Поэтому стоит тщательно подбирать по вашей фигуре и параметрам. Сделать это можно только в примерочной или специализированных салонах с услугой подгонки по фигуре.

Парфюм и косметика

С такими вещами шанс промахнуться очень высокий. Духи могут совершенно отличаться по запаху на вашем теле, а помада на ваших губах.

Тени идеально выглядят на картинке, но на вашей коже они превратятся в непонятные разводы.

Пользуйтесь маленькими пробниками, если есть такая возможность. Или покупайте декоративную косметику только в магазине, где ее можно понюхать, нанести на кожу, попробовать.

Даже при покупке проверенного бренда, есть риск нарваться на подделку в интернете.