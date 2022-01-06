ru ua
Чт, 06 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Какие признаки говорят о том, что ваши духи подделка: определить можно очень быстро

Новина українською →
Четверг 06 января 2022 21:13
Какие признаки говорят о том, что ваши духи подделка: определить можно очень быстро Фото: По каким признакам можно определить подделку духов (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Хорошие и качественные духи стоят совсем не дешево. Но многие считают, что любимый аромат подарит позитивные эмоции и приятные ощущения, поэтому на покупку духов и туалетной воды обычно деньги не жалеют. Особенно обидно бывает, когда за такую цену продавцы подсовывают обыкновенные подделки.

Какие признаки могут сказать вам о том, что духи – подделка, читайте в материале ниже.

Запах может отличаться от предыдущего

Так бывает довольно часто и это не всегда говорит о том, что вам в руки попал фальсификат.

Производитель не всегда может купить абсолютно одинаковые ингредиенты, поэтому коллекция 2020 года будет отличаться от идентичной коллекции 2021 года.

Также запах может меняться, если компания-производитель не удовлетворена продажами предыдущей партии.

Они выпускают духи в точно такой же упаковке и с таким же названием, но вот сам аромат может быть сделан по улучшенной формуле.

Также аромат может меняться, если какие-то ингредиенты попали под запрет и их вынуждены были заменить при производстве.

Как определить подделку

Самое главное – никогда не покупайте духи с рук или в магазинах, которые предлагают цену во много раз ниже реальной стоимости.

Сетевые магазины косметики могут опускать цены и предлагать акции, так как у них есть скидки на объем закупок, и они работают за счет большого товарооборота. У небольших магазинов таких возможностей нет.

Обратите внимание на упаковку. Чаще всего фальсификат можно увидеть сразу. Название бренда должно быть написано без ошибок, товар должен быть в слюдяной упаковке, буквы должны быть хорошо пропечатаны.

Если указана неправильно страна-производитель, крышка флакона неплотно закрывается, этикетка приклеена неровно, а трубочка во флаконе слишком длинная – у вас в руках подделка.

Многие компании стали производить для своих духов специальные магнитные крышечки. Если на флаконе она не магнитится, то это говорит о подделке. Узнайте, есть ли такие крышечки у ваших любимых брендов.

Определить подделку по запаху могут только профессионалы, а отличие от привычного аромата еще не говорит о фальсификате. Но есть четкие признаки, по которым подделку можно обнаружить.

  • Аромат держится не более 2 часов, а у производителя обещают стойкость на 6-8 часов.
  • У духов есть неприятный, прогорклый или мыльный запах – это может говорить еще и об испорченности (неправильное хранение, нарушение технологий).
  • На дне флакона появился осадок. Некоторый осадок допускается в духах с натуральными компонентами.
  • Жидкость в бутылочке стала мутная.

Напомним, ранее мы писали о том, кому нельзя есть красную икру и как правильно хранить деликатес, чтобы не отравиться.

А также рассказывали о том, как отличить настоящий шоколад от подделки.

Читайте РБК-Украина в Google News
подделка фальсификат духи
LITE
Рождественский Святвечер 2022: что категорически нельзя делать в этот день
Рождественский Святвечер 2022: что категорически нельзя делать в этот день