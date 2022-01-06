Какие признаки говорят о том, что ваши духи подделка: определить можно очень быстро
Хорошие и качественные духи стоят совсем не дешево. Но многие считают, что любимый аромат подарит позитивные эмоции и приятные ощущения, поэтому на покупку духов и туалетной воды обычно деньги не жалеют. Особенно обидно бывает, когда за такую цену продавцы подсовывают обыкновенные подделки.
Какие признаки могут сказать вам о том, что духи – подделка, читайте в материале ниже.
Запах может отличаться от предыдущего
Так бывает довольно часто и это не всегда говорит о том, что вам в руки попал фальсификат.
Производитель не всегда может купить абсолютно одинаковые ингредиенты, поэтому коллекция 2020 года будет отличаться от идентичной коллекции 2021 года.
Также запах может меняться, если компания-производитель не удовлетворена продажами предыдущей партии.
Они выпускают духи в точно такой же упаковке и с таким же названием, но вот сам аромат может быть сделан по улучшенной формуле.
Также аромат может меняться, если какие-то ингредиенты попали под запрет и их вынуждены были заменить при производстве.
Как определить подделку
Самое главное – никогда не покупайте духи с рук или в магазинах, которые предлагают цену во много раз ниже реальной стоимости.
Сетевые магазины косметики могут опускать цены и предлагать акции, так как у них есть скидки на объем закупок, и они работают за счет большого товарооборота. У небольших магазинов таких возможностей нет.
Обратите внимание на упаковку. Чаще всего фальсификат можно увидеть сразу. Название бренда должно быть написано без ошибок, товар должен быть в слюдяной упаковке, буквы должны быть хорошо пропечатаны.
Если указана неправильно страна-производитель, крышка флакона неплотно закрывается, этикетка приклеена неровно, а трубочка во флаконе слишком длинная – у вас в руках подделка.
Многие компании стали производить для своих духов специальные магнитные крышечки. Если на флаконе она не магнитится, то это говорит о подделке. Узнайте, есть ли такие крышечки у ваших любимых брендов.
Определить подделку по запаху могут только профессионалы, а отличие от привычного аромата еще не говорит о фальсификате. Но есть четкие признаки, по которым подделку можно обнаружить.
- Аромат держится не более 2 часов, а у производителя обещают стойкость на 6-8 часов.
- У духов есть неприятный, прогорклый или мыльный запах – это может говорить еще и об испорченности (неправильное хранение, нарушение технологий).
- На дне флакона появился осадок. Некоторый осадок допускается в духах с натуральными компонентами.
- Жидкость в бутылочке стала мутная.
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