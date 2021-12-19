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Что делать, чтобы джинсы прослужили как можно дольше: топ-5 основных методов

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Воскресенье 19 декабря 2021 07:11
Что делать, чтобы джинсы прослужили как можно дольше: топ-5 основных методов Как правильно ухаживать за джинсами (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Сейчас в современном мире трудно представить свой гардероб без джинсов. Все потому, что они не только универсальны, но и удобны и подойдут на любое событие. Однако, бывают случаи, когда джинсы теряют цвет или протираются.

Поэтому специалисты подготовили советы, которые помогут джинсам прослужить как можно дольше, пишет GQ.

Что делать, чтобы джинсы прослужили дольше

Стирка

Джинсы стирать слишком часто не нужно. Эта ткань, хоть и прочная, но может разрушаться со временем. Поэтому специалисты рекомендуют их стирать не чаще, как раз в две недели.

В частности, чем реже стирать джинсы, тем дольше они будут сохранять свой внешний вид.

Откажись от кондиционеров

Кондиционер может испортить цвет. Лучше отдать предпочтение простому стиральному порошку.

А кондиционер лучше оставить для теплых свитеров и пижам.

Что делать, чтобы джинсы прослужили как можно дольше: топ-5 основных методовКак правильно ухаживать за джинсами (pixabay)

Удаление пятен

Эксперты говорят, что в стиральных машинах и сушилках портится джинсовая ткань. Поэтому, если возникло пятно, то его лучше просто убрать. Все потому, что незначительная грязь не нуждается в том, чтобы сразу бросать джинсы в стиральную машину.

Пятна можно устранить точечно.

Холодная вода

Такая вода не будет вымывать настолько сильно цвет. Поэтому после стирки джинсы не потеряют свой внешний вид.

Этикетка на джинсах

Перед покупкой нужно внимательно ознакомиться с этикеткой на джинсах. Важно покупать одежду, в состав которой преимущественно входит хлопок. Ведь это гарантия качества и такие вещи прослужат дольше.

Ранее мы сообщали, что названы признаки, которые выдают дешевую вещь.

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