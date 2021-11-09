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Никогда не добавляйте эти продукты в начинку для пиццы: все испортите

Автор: Светлана Мащенко

Шеф-повар рассказал, как приготовить идеальную пиццу дома, и как не испортить итальянское супер-блюдо ненужными ингредиентами.

Как приготовить правильную пиццу по советам пиццайоло - читайте ниже в нашем материале Styler.

Какую ошибку допускают многие при приготовлении пиццы

Эксперт говорит, что образцом пиццы является конечно же "Маргарита", в которой не должно быть ничего лишнего: только свежая моцарелла, сладкие томаты, пышное хрустящее тесто.

Но многие домашние кулинары пихают в пиццу все, что завалялось в холодильнике. Так делать не нужно - в пицце должны быть только свежие продукты.

Для соуса нельзя использовать кетчуп и (или майонез).

Пицца проста в приготовлении, но есть много нюансов

Первое: в тесте только мука, вода, соль и минимум дрожжей.

Второе: чтобы пицца была легкая, обязательно длительное брожение теста. Это от 3-6 часов до суток, идеально - 48 часов, но можно даже 72.

Как приготовить правильное тесто

Растворите в миске в теплой воде дрожжи, добавьте муку, оливковое масло, соль, сахар по вкусу.

Муку лучше взять мягких сортов. Тщательно вымесите тесто руками (не машинкой для вымешивания), накройте его и поставьте в темное место на несколько часов.

Далее растяните тесто руками. Скалкой раскатывать нельзя.

Соус, начинка сыр - наша пицца готова

Нанесите на основу соус из натуральных продуктов - томатной пасты или сливочного соуса со специями. Никакого кетчупа и майонеза.

Выложите начинку в один (это обязательно!) слой, но не более четырех ингредиентов. Учитывайте их сочетанием и берите только свежие продукты, а не остатки вчерашнего ужина.

Затем добавьте сыр. Это должна быть обязательно моцарелла. А если хочется экспериментировать, можно к моцарелле добавить немного маасдама или чеддера.

Запекайте при максимальной температуре - не менее 230-250 градусов. Чем быстрее приготовиться пицца, тем вкуснее она будет.

Ранее мы писали, что кулинар поделился рецептом идеального теста для пиццы.

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