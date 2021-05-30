Шеф-повар поделился секретом идеального теста для пиццы: будет как в ресторане

Пицца является одним из самых популярных блюд в украинских ресторанах. Наверняка, многие пытались приготовить итальянское блюда дома, но не всегда удачно. Эксперт поделился некоторыми секретами теста для пиццы дома, чтобы было вкусно, как в вашем любимом заведении.

Об этом нам рассказал Андрей Архипенко, бренд-шеф сети "ПиццаХата".

Ингредиенты для приготовления правильного теста для пиццы

Вода - 120 мл

Дрожжи (желательно прессованные) - 5 г

Мука - 240 г

Соль - 1/2 ч. л. (3 г)

Сахар - 1/2 ч. л. (2 г)

Пошаговое приготовление теста

1. Наливаем в емкость воду (можно немного подогреть или комнатной температуры, чтобы дрожжи быстрее растворились), кладем туда дрожжи, перемешиваем до полного растворения и даем постоять несколько минут.

Фото: Добавляем в теплую воду дрожжи (Андрей Архипенко)

2. В воду добавляем муку (обязательно перед этим нужно просеять, чтобы мука насытилась кислородом, что сделает ее более воздушной и тесто будет более пышным и лучше подниматься), сахар и соль.

Фото: Добавляем просеянную муку (Андрей Архипенко)

3. Начинаем замешивать тесто до полного замеса, пока все не станет однородным.

Фото: Замешиваем тесто (Андрей Архипенко)

4. Убираем готовое тесто обратно в емкость, накрываем пакетом, пленкой или полотенцем сверху.

Фото: Готовое тесто накрываем и ставим в холодильник (Андрей Архипенко)

"Есть небольшой секрет - пицца получится вкуснее, если тесто настоится в прохладном месте (в холодильнике) около суток, но часов 5-6 будет достаточно, и вы ощутите разницу", - рассказал Андрей.

А толщина коржа при раскатке должна быть 1-2 см - не больше.

Фото: Андрей Архипенко