Ніколи не додавайте ці продукти в начинку для піци: все зіпсуєте

Шеф-кухар розповів, як приготувати ідеальну піцу вдома, і як не зіпсувати італійську супер-страву непотрібними інгредієнтами.
Як приготувати правильну піцу за порадами піццайоло - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Експерт каже, що зразком піци є звичайно ж "Маргарита", в якій не повинно бути нічого зайвого: тільки свіжа моцарелла, солодкі томати, пишне хрустке тісто.
Але багато домашніх кулінарів пхають в піцу все, що завалялося в холодильнику. Так робити не потрібно - у піці повинні бути тільки свіжі продукти.
Для соусу не можна використовувати кетчуп і (або майонез).
Перше: в тісті тільки борошно, вода, сіль і мінімум дріжджів.
Друге: щоб піца була легка, обов'язково тривале бродіння тіста. Це від 3-6 годин до доби, ідеально - 48 годин, але можна навіть 72.
Розчиніть в мисці в теплій воді дріжджі, додайте борошно, оливкову олію, сіль, цукор за смаком.
Борошно краще взяти м'яких сортів. Ретельно вимісіть тісто руками (не машинкою для вимішування), накрийте його і поставте в темне місце на кілька годин.
Далі розтягніть тісто руками. Качалкою розкатувати не можна.
Нанесіть на основу соус з натуральних продуктів - томатної пасти або вершкового соусу зі спеціями. Ніякого кетчупу і майонезу.
Викладіть начинку в один (це обов'язково!) шар, але не більше чотирьох інгредієнтів. Враховуйте їх поєднанням і беріть тільки свіжі продукти, а не залишки вчорашньої вечері.
Потім додайте сир. Це повинна бути обов'язково моцарелла. А якщо хочеться експериментувати, можна до моцарели додати трохи маасдама або чеддера.
Запікайте при максимальній температурі - не менше 230-250 градусів. Чим швидше приготуватися піца, тим смачніше вона буде.
Раніше ми писали, що кулінар поділився рецептом ідеального тіста для піци.