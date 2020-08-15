Никакой цивилизации: россияне пожаловались на хамство и высокие цены в Крыму

Российские туристы, которые приехали отдохнуть в оккупированный Крым, считают, что сейчас на полуострове делать нечего. Завышенные цены и плохой сервис возмутили приезжих, передает издание Рамблер.

"Я человек, который копит деньги на отдых и честно работает целый год. А отдых на курорте Крыма оставляет не самые приятные впечатления… У меня создалось впечатление, что все работают под девизом "Насильно вас никто не держит" и не важно, что отдыхающие обеспечивают нормальное существование на целый год", - поделилась впечатлениями приезжая.

Отмечается также, что в Турцию сейчас съездить можно практически за те же деньги, но обслуживание будет значительно лучше и комнаты чище. Сейчас на туристах пытаются как можно больше заработать и не особо заботятся о том, чтобы предоставить качественные услуги.

Кроме того, российские туристы отмечали, что обслуживание в оккупированном Крыму стало напоминать "советское". Все эти факторы совершенно не радуют окружающих, потому есть вероятность, что в следующем году туда никто не захочет приезжать. К слову, на улицах можно нередко столкнуться с хамством.

"С таким откровенным "совковым" хамством в обслуживании в России я уже более десяти лет не встречался… Здесь все отдает Советским союзом. Столовые, дороги, пляжи, а главное - люди. Современный цивилизованный диалог с клиентом в Крыму вряд ли можно услышать", - отмечено в публикации.

Напомним, что Крым столкнулся с экологической катастрофой и реки превратились в лужи.

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