Большинство украинцев поддерживают прекращение любых отношений с Россией

Фото: граница с Россией (www.kmu.gov.ua)

Украинцы считают, что поддерживать отношения со страной-агрессором не стоит

В конце июля 2020 года 59,5% украинцев считают, что Россия - агрессор, который угрожает существованию Украины как государства. Респонденты убеждены, что от России необходимо защищаться и не поддерживать никаких отношений.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра "Социс" и Центра Разумкова.

По данным опроса, еще 23,8% украинцев считают, что Россия - обычное соседнее государство, с которым необходимо поддерживать добрососедские отношения как и со всеми другими странами.

В то же время 9,1% опрошенных заявили, что Россия - дружественная и братская страна, с которой необходимо развивать теплые и дружеские отношения.

Совместный опрос Центра "Социс" и Центра Разумкова проведен 21 - 28 июля среди 4000 респондентов по всей Украине за исключение оккупированных Россией территорий. Метод сбора первичной социологической информации - стандартизированное интервью "face-to-face" по месту постоянного проживания респондентов.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, в феврале 2020 года только 10% украинцев поддержали бы признание оккупированного Крыма российской территорией в обмен на освобождение Донбасса (не поддерживают - 70%).

Отметим, по данным опроса Центра Разумкова, в феврале 2020 года большинство граждан (54%) хотели бы, чтобы оккупированные Россией отдельные районы Донбасса вернулись в состав Донецкой и Луганской областей Украины на тех же условиях, что были ранее.