Ніякої цивілізації: росіяни поскаржилися на хамство і високі ціни в Криму

Російські туристи, які приїхали відпочити в окупований Крим, вважають, що зараз на півострові робити нічого. Завищені ціни і поганий сервіс обурили приїжджих, передає видання Рамблер.

"Я людина, яка збирає гроші на відпочинок і чесно працює цілий рік. А відпочинок на курорті Криму не залишає найприємніші враження... У мене склалося враження, що всі працюють під девізом "Насильно ніхто не тримає" і не важливо, що відпочиваючі забезпечують нормальне існування на цілий рік", - поділилися враженнями відпочіваючі.

Відзначається також, що в Туреччину зараз з'їздити можна практично за ті ж гроші, але обслуговування буде значно краще і кімнати чистіше. Зараз на туристах намагаються якомога більше заробити і не особливо піклуються про те, щоб надати якісні послуги.

Крім того, російські туристи відзначали, що обслуговування в окупованому Криму стало нагадувати "радянське". Всі ці чинники зовсім не радують оточуючих, тому є ймовірність, що в наступному році туди ніхто не захоче приїжджати. До речі, на вулицях можна нерідко зіткнутися з хамством.

"З таким відвертим "совковим" хамством в обслуговуванні в Росії я вже більше десяти років не зустрічався... Тут все віддає Радянським союзом. Столові, дороги, пляжі, а головне - люди. Сучасний цивілізований діалог з клієнтом в Криму навряд чи можна почути", - зазначено в публікації.

Нагадаємо, що Крим зіткнувся з екологічною катастрофою і річки перетворилися в калюжі.

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