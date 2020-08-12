ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Крым столкнулся с экологической катастрофой: реки превратились в лужи

Севастополь, Среда 12 августа 2020 21:22
Крым столкнулся с экологической катастрофой: реки превратились в лужи
Крым страдает из-за пересохших севастопольских рек Бельбек и Кача (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Styler

В Крыму пересохли севастопольские две реки Бельбек и Кача

Жители оккупированного Крыма жалуются на плачевное состояние севастопольских рек Бельбек и Кача, которые буквально превратились в небольшие лужи.

Люди публикуют соответствующие фотографии в группе "Черный список Севастополь" в социальной сети "ВКонтакте". Об этом сообщает местное издание "Новый Севастополь".

Одна из местных жительниц написала, что раньше такого никогда не видела. Она прогулялась по месту, где когда-то была настоящая река. А теперь от нее остались только несколько луж и мертвая рыба.

Крым столкнулся с экологической катастрофой: реки превратились в лужи

Крым страдает из-за пересохших севастопольских рек Бельбек и Кача (фото из соцсетей)

При этом старший научный сотрудник отдела планктона Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН Евгения Карпова заявила, что такая тенденция сейчас характерна для всех рек полуострова.

Крым столкнулся с экологической катастрофой: реки превратились в лужи

Крым страдает из-за пересохших севастопольских рек Бельбек и Кача (фото из соцсетей)

Она также рассказала, что сейчас находится в экспедиции на реке Биюк-Карасу, и там тоже очень плачевная ситуация, поскольку река сильно обмелела. А ведь она является крупнейшим правым притоком реки Салгир.

Крым столкнулся с экологической катастрофой: реки превратились в лужи

Крым страдает из-за пересохших севастопольских рек Бельбек и Кача (фото из соцсетей)​​​​​​​

Эксперт назвала главные причины такой печальной тенденции. Во-первых, засушливый год в Крыму – это естественный циклический процесс. Во-вторых, водозабор.

Крым столкнулся с экологической катастрофой: реки превратились в лужи

Крым страдает из-за пересохших севастопольских рек Бельбек и Кача (фото из соцсетей)​​​​​​​

Карпова подчеркнула, что воду качают изо всех рек, чтобы подавать в водохранилища. При этом воду также подают в частные домовладения, что происходит не всегда законно. Из-за этого реки сейчас находятся в таком катастрофическом положении.

Напомним, что синоптики дали подробный прогноз на август.

Ранее стало известно, почему Медведчук поехал "отдыхать" в Крым.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Крымэкологическая катастрофа
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь