Я ничего такого не сделал: одессит спас у себя 20 человек из горящего отеля

Пожар в Одессе в гостинице "Токио стар", который находится на улице Водопроводной, произошел в ночь на 17 августа. В результате трагедии погибло девять человек, а еще десять людей серьезно пострадали. Полиция на данный момент называет причиной пожара - короткое замыкание в электрощитовой рядом с прачечной. Также копы рассматривают такие версии, как поджог с целью сокрытия убийства и неосторожное обращение с огнем посетителями отеля. К слову, в отеле на момент ЧП находилось 200 человек.

Видео: Сгоревший отель внутри (YouTube/Думская)

Одессит, который стал очевидцем произошедшего, пожалел людей в пожаре и решил приютить их у себя дома. 45-летний горожанин в роковую ночь возвращался домой и не мог пройти мимо. Мужчина взял к себе 20 человек, в основном женщины и дети. Доброго горожанина зовут Виталий Донкоглов, он живет недалеко от сгоревшего отеля, пишет "Думская".

"Я ничего такого не сделал — людям нужна была помощь, и я им помог", – сказал Виталий.

Видео: Мужчина, разместивший у себя постояльцев сгоревшего отеля (YouTube/Думская)

Как мы ранее писали, появились фотографии и видео последствий пожара в одесском отеле "Токио Стар", жертвами которого стали 9 человек и еще 10 человек пострадали.

Отметим, что на момент пожара в отеле были 29 иностранцев, граждане Британии, Германии, Франции и других стран. В частности, в здании находились 14 граждан Беларуси.