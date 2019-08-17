Я нічого такого не зробив: одесит врятував у себе 20 осіб з палаючого готелю

Пожежа в Одесі в готелі "Токіо стар", який знаходиться на вулиці Водопровідній, сталася в ніч на 17 серпня. В результаті трагедії загинуло дев'ять осіб, а ще десять людей серйозно постраждали. Поліція на даний момент називає причиною пожежі - коротке замикання в електрощитовій поруч з пральнею. Також копи розглядають такі версії, як підпал з метою приховування вбивства і необережне поводження з вогнем відвідувачами готелю. До речі, в готелі на момент НП перебувало 200 осіб.

Відео: Згорілий готель всередині (YouTube/Думська)

Одесит, який став очевидцем події, пожалів людей у пожежі і вирішив поселити їх у себе вдома. 45-річний городянин у фатальну ніч повертався додому і не міг пройти мимо. Чоловік взяв до себе 20 осіб, в основному жінок і дітей. Доброго городянина звати Віталій Донкоглов, він живе недалеко від згорілого готелю, пише "Думская".

"Я нічого такого не зробив — людям потрібна була допомога, і я їм допоміг", – сказав Віталій.

Відео: Чоловік, який розмістив у себе постояльців згорілого готелю (YouTube/Думська)

Як ми раніше писали, з'явилися фотографії і відео наслідків пожежі в одеському готелі "Токіо Стар", жертвами якого стали 9 людей і ще 10 осіб постраждали.

Відзначимо, що на момент пожежі в готелі були 29 іноземців, громадяни Британії, Німеччини, Франції та інших країн. зокрема, в будівлі знаходилися 14 громадян Білорусі.