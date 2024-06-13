Незвично, ситно і смачно: три рецепти страв з яловичини для вечерю

Стаканчики з яловичиною та листям салату по-в'єтнамськи

Стаканчики з яловичиною та листям салату по-в'єтнамськи (фото: Freepik)

Щоб приготувати цю цікаву страву, потрібні наступні продукти:

яловичина - 500 г;

олія - 1 ст. л.;

салат "Айсберг" - 8 листків;

огірок - 1 шт.;

редиска - 4-5 шт.;

часник - 2 зубчики;

перець чилі (маленький) - 1 шт.;

солодкий соєвий соус - 2 ст. л.;

рибний соус - 1 ст. л.;

кунжутна олія - 2 ч. л.;

листя м'яти - 2 ст. л.;

сік лайму - 2 ст. л.

Як готувати стаканчики з листя салату з яловичиною

Підготуйте м'ясо та овочі. Яловичину промийте і перекрутіть на фарш. Помийте салат, огірок, редиску, перець, та м'яту. Якщо ви не любите гострий смак, не додавайте перець чилі.

Редиску і огірок наріжте тонкими смужками, м'яту подрібніть, а перець наріжте невеликими шматочками. Часник очистьте і подрібніть.

У великій пательні розігрійте олію на середньому вогні і додайте яловичину. Розбите ложкою грудочки і рівномірно розподіліть фарш по дну пательні.

Готуйте протягом 3 хвилини, поки нижня частина не підрум'яниться. Після цього перемішайте фарш і смажте ще 2-3 хвилини без перемішування, потім зменште вогонь. Додайте часник і, перемішуючи, смажте протягом хвилини.

Додайте соєвий і рибний соуси та кунжутну олію, смажте, помішуючи, ще 1 хвилину - після цього зніміть пательню з вогню.

Змішайте в мисці редиску, огірок, перець чилі, м'яту і сік лайма. Викладіть яловичу суміш в листя салату, а зверху викладіть овочеву суміш.

Запечений гуляш з пюре

Запечений гуляш з пюре (фото: GettyImages)

Для того, щоб приготувати таку ситну страву з яловичини, потрібні ці інгредієнти:

яловичі стейки - 600 г;

яловичий бульйон - 250 мл;

картопля - 1,2 кг;

морква (велика) - 1 шт.;

помідори - 400 г;

цибуля - 1 шт.;

перець стручковий - 1 шт.;

сметана - 125 г;

олія - 2 ст. л.;

томатна паста - 2 ст. л.;

часник - 2 зубчики;

копчена паприка - 1,5 ст. л.

Як готувати запечений гуляш з пюре

Помийте, почистьте та наріжте картоплю на кубики. Моркву помийте, очистьте і наріжте товстими слайсами. Очистьте цибулю і часник, цибулю наріжте, а часник розчавіть.

Помийте помідори і наріжте їх кубиками. Очистьте перець від насіння та наріжте на великі шматочки. Яловичину наріжте шматочками по 3 см.

Відваріть картоплю до готовності, потім розімніть в пюре. Додайте сметану, ретельно перемішайте та, за бажанням, додайте спеції.

Розігрійте олію в пательні на середньому вогні, викладіть половину яловичини і смажте, перевертаючи, до підрум'янення. Готове м'ясо перекладіть в миску і підсмажте решту яловичини.

Висипте в пательню моркву, цибулю та перець, готуйте до розм'якшення. Після цього додайте часник і паприку. Помішуючи, смажте приблизно хвилину, до появи аромату - тоді додайте помідори, бульйон і томатну пасту, доведіть все до кипіння.

Після цього зменште вогонь до мінімуму і варіть, помішуючи, протягом 5 хвилин.

Додайте яловичину до овочевої суміші і тушкуйте до готовності.

Розігрійте духовку на високій температурі. Викладіть у форму для випікання гуляш, а на нього - пюре. Запікайте страву протягом приблизно 10 хвилин до легкого золотистого кольору.

Яловичина з рисом в соусі теріякі

Яловичина з рисом в соусі теріякі (фото: Freepik)

Для приготування цієї страви треба ці продукти:

яловичі стейки - 2 шт. по 250 г;

овочева суміш до смаження - 750 г;

відварений рис - 450 г;

часник - 1 зубчик;

кленовий сироп - 1 ст. л.;

цибулевий порошок - 1 ч. л.

олія - 1-2 ст. л.;

соус мірін - 2 ст. л.;

соєвий соус - 2,5 ст. л;

натертий імбир - 1 ч. л.;

соус теріякі - до смаку.

Як готувати яловичину з рисом під соусом теріякі

Попередньо відваріть рис, готового має бути 450 г. Обріжте з яловичини зайвий жир. Овочі можна брати до свого смаку, як заморожені, так і свіжі. Якщо обираєте заморожену суміш, переконайтеся, що вона готова до смаження.

Для соусу змішайте соєвий соус, соус мірін, соус теріякі, кленовий сироп, імбир і розчавлений часник, регулюючи пропорції до свого смаку. Змастіть яловичину олією та посоліть.

На середньому вогні розігріте глибоку пательню, і підсмажте яловичину до готовності, регулюючи ступінь просмажування відповідно до свого смаку. Після цього влийте 1 ст. л. соусу і переверніть яловичину, щоб вона вкрилася рідиною.

Викладіть яловичину на тарілку, нещільно накрийте фольгою і зачекайте 10 хвилин, після чого наріжте м'ясо.

Нагрійте решту олію на пательні на середньому вогні, всипте овочі і смажте, помішуючи, до готовності, потім додайте рис і решту соусу. Готуйте, перемішуючи, протягом 2 хвилин.

Додайте яловичину та утворений сік до пательні, щоб його поглинули овочі і рис. Після цього страву можна розкладати по тарілках і подавати.